Bộ VH-TT-DL khẳng định bộ phim 'Điệp vụ biển Đỏ' đã được thẩm định đúng quy trình

Ngay sau khi thông tin về bộ phim 'Điệp vụ biển Đỏ' đã ngưng chiếu trên toàn quốc và Cục điện ảnh cho rằng thông tin về chủ quyền biển Đông mà dư luận đang phản ứng chỉ là suy diễn thì Bộ VHTT-DL đã chính thức lên tiếng về việc này.

Trong chiều tối ngày 26.3, Bộ VH-TT-DL đã chính thức ra văn bản khẳng định: Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện với 7/11 thành viên, trong đó có các thành viên là lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam cùng các nhà chuyên môn uy tín đã thẩm định đúng quy trình hiện hành.

Hội đồng đã thẩm định và phân loại Điệp vụ Biển Đỏ theo đúng trình tự và quy định hiện hành. Sau khi thảo luận, 100% thành viên Hội đồng đề nghị cho phép phổ biến phim với điều kiện cấm khán giả dưới 18 tuổi (C18). Đến ngày 15.3, "Điệp vụ biển Đỏ" nhận giấy phép phổ biến phim số 39/GPPBP-CĐA/A2018. Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm cấp phép sau khi Hội đồng duyệt phim quốc gia đã thông qua. Còn việc khai thác bộ phim đến thời gian nào hoàn toàn thuộc thẩm quyền của nhà phát hành, và không phải thông báo cho Cục Điện ảnh.

Nội dung thông cáo khẳng định không có căn cứ để kết luận "Điệp vụ biển Đỏ" có vấn đề về nội dung, tư tưởng. "Trong những ngày qua, trên một số báo và trang tin điện tử thông tin rằng bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ có liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo. Trên thực tế, 36 giây cuối, phim thể hiện tàu của Trung Quốc về tới lãnh hải Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và thấy một vài chiếc tàu từ xa, hình dáng những chiếc tàu này không rõ nét; loa từ tàu Trung Quốc phát ra: "Chú ý, đây là hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc, xin hãy đi ngay". Những hình ảnh, âm thanh và lời thoại của đoạn cuối phim hoàn toàn không có căn cứ để kết luận rằng bộ phim có liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo" - thông cáo của Bộ VH-TT-DL ghi rõ.

Điệp vụ Biển Đỏ do hãng Bona Film Group của Trung Quốc sản xuất, có độ dài 133 phút, và do Công ty TNHH CJ CGV phát hành tại Việt Nam từ 16.3. Tuy nhiên, sau hơn một tuần trình chiếu, nhà phát hành dừng chiếu bộ phim với lý do vắng khách. Tác phẩm có nội dung xoay quanh câu chuyện về lực lượng đặc nhiệm của hải quân Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin là những kiều dân ở một nước Trung Đông và tiêu diệt bọn khủng bố đang âm mưu sử dụng vũ khí hạt nhân để hủy diệt thế giới.

Bên cạnh đấy, Bộ VHT-T-DL cũng cho biết ngoài Trung Quốc và Việt Nam, phim đã ra rạp tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Mỹ, Anh, Canada, New Zealand, Australia, Singapore, Campuchia, Malaysia, Hong Kong…

Trước đó, bà Lý Phương Dung, Cục phó Cục Điện ảnh đã khẳng định với báo chí rằng Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện đã thẩm định, phân loại bộ phim theo đúng trình tự và quy định hiện hành và không có căn cứ để nói đoạn cuối phim tuyên truyền hiếu chiến về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Bà Dung cho rằng, thông tin một số báo đã đưa "có tính suy diễn, chủ quan, gây ra nhiều thông tin sai lệch trong dư luận, đồng thời tạo ra những tác động tiêu cực trong xã hội".

Dạ Thảo