Bộ VH-TT-DL điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Sáng 9-10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị trong quá trình tổ chức lại bộ máy.

Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ sáng 9-10

Tại Cục Báo chí, ngoài việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quyết định điều động, bổ nhiệm hai Phó Cục trưởng, gồm: ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện

Tại Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng theo Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng quyết định điều động và bổ nhiệm 5 nhân sự giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, gồm: các ông Nguyễn Ngọc Bảo, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Hải Long, cùng là Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành; các bà Đoàn Quỳnh Dung, Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng là Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trao quyết định bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và gia đình

Tại Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và gia đình, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, thể thao và du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số theo Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL.

Các quyết định được ban hành ngày 8-10, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ VH-TT-DL.