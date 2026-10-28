Bộ VH-TT-DL điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị

Điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hà Việt làm Chánh Văn phòng Bộ VH-TT-DL. Ảnh VIỆT HÙNG

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường; điều động, bổ nhiệm ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường; bổ nhiệm ông Lê Thanh Xuân, chuyên viên chính của Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ này.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh VIỆT HÙNG

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL (nay là Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số), được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh và các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh VIỆT HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 298/2026/NĐ-CP, Bộ VH-TT-DL đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo là bước tiếp theo trong quá trình này.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, sáng tạo và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục đồng hành với các đơn vị, tháo gỡ khó khăn trong quá trình công tác.