Bộ VH-TT-DL điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị
Sáng 28-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lâm Thị Phương Thanh chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.
Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường; điều động, bổ nhiệm ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường; bổ nhiệm ông Lê Thanh Xuân, chuyên viên chính của Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ này.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL (nay là Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số), được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 298/2026/NĐ-CP, Bộ VH-TT-DL đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo là bước tiếp theo trong quá trình này.
Bộ trưởng cũng yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, sáng tạo và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục đồng hành với các đơn vị, tháo gỡ khó khăn trong quá trình công tác.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bo-vh-tt-dl-dieu-dong-bo-nhiem-lanh-dao-mot-so-don-vi-post878851.html