Bộ Văn hóa và MB hợp tác giai đoạn 2027–2031

Theo thỏa thuận hợp tác trong 5 năm tới, Bộ VHTTDL và Ngân hàng MB sẽ phối hợp nghiên cứu, lựa chọn đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí và thể thao quốc tế về tổ chức thường niên tại Việt Nam, ưu tiên ở các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Chương trình hướng tới việc gắn kết các sự kiện tầm cỡ với hoạt động quảng bá điểm đến, văn hóa, ẩm thực, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình giai đoạn 2027–2031 tại Hà Nội, ngày 11/11/2026. (Ảnh: BTC)

Về cơ chế triển khai, toàn bộ kinh phí tổ chức chuỗi sự kiện được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ VHTTDL giữ vai trò định hướng chủ trương, nội dung và kết nối các cơ quan quản lý, địa phương liên quan.

Trong khi đó, MB đảm nhận vai trò doanh nghiệp trung tâm, điều phối nguồn ngân sách phối hợp, nền tảng công nghệ và làm việc với các đối tác để hiện thực hóa chương trình.

Dấu ấn mở màn từ Lễ trao giải âm nhạc Đĩa vàng lần thứ 41

Cùng ngày 11/11, Ngân hàng MB đã ký kết hợp tác với HLL JoongAng và Hakuna Matata Group - hai đơn vị sở hữu bản quyền giải thưởng, chính thức trở thành Nhà tài trợ Danh xưng của Lễ trao giải âm nhạc Đĩa vàng lần thứ 41 (The 41st Golden Disc Awards) tại Việt Nam. Đây là sự kiện đầu tiên khởi động chuỗi chương trình “Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm” (Vietnam - Experience More).

Dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội), lễ trao giải có quy mô đón khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp trong hai đêm.

Ra đời từ năm 1986, Golden Disc Awards là giải thưởng âm nhạc thường niên uy tín của Hàn Quốc trong lĩnh vực K-pop, từng được tổ chức tại nhiều thành phố ở châu Á như Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc và Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, mùa giải thứ 40 trước đó tại Đài Bắc đã thu hút gần 80.000 khán giả trực tiếp (với gần 50% là khách quốc tế), cùng 290 triệu lượt xem trực tuyến và gần 50 triệu lượt bình chọn.

Tại Việt Nam, bên cạnh hai đêm diễn chính thức (danh sách nghệ sĩ sẽ được công bố trong thời gian tới), ban tổ chức dự kiến mở rộng các không gian trải nghiệm âm nhạc và giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc ngoài trời.

Thông qua ứng dụng ngân hàng số MBBank, khán giả trong nước cũng có thể tham gia bình chọn để trao một giải thưởng riêng dành cho nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất tại Việt Nam ngay trên sân khấu sự kiện.

Kết nối hệ sinh thái du lịch từ sức hút sự kiện

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng, đại diện UBND TP Hà Nội cùng các đối tác quốc tế như Tập đoàn HLL JoongAng, Đài truyền hình JTBC, Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh cho biết, mục tiêu của chương trình hợp tác không chỉ dừng lại ở việc đưa một sự kiện về Việt Nam, mà là tạo lý do để du khách quốc tế kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu và quay trở lại.

Ông Phạm Như Ánh –- Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Phạm Như Ánh, các sự kiện quốc tế tạo ra đồng thời hai lớp giá trị: nguồn thu trực tiếp từ lượng khách đến Việt Nam sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, vận chuyển; và hiệu ứng truyền thông dài hạn khi chính các nghệ sĩ, vận động viên quốc tế trải nghiệm văn hóa, cảnh quan Việt Nam rồi chia sẻ tự nhiên tới công chúng toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ sự kiện The 41st Golden Disc Awards, Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo kết nối các đơn vị hàng không, khách sạn, lữ hành, bán lẻ nhằm hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ trước, trong và sau lễ trao giải. Một trang thông tin hội tụ (info hub) về sự kiện cũng đang được nghiên cứu xây dựng để tích hợp các sản phẩm du lịch, giới thiệu văn hóa bản địa tới người hâm mộ quốc tế.