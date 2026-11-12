Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và MB ký kết hợp tác 5 năm

Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MB

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ký kết, công bố chương trình hợp tác “Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm” (Vietnam – Experience More) giai đoạn 2027 – 2031, hướng tới lựa chọn và đồng hành đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí có sức hút quốc tế tổ chức tại Việt Nam, gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Cùng ngày, MB ký kết hợp tác với HLL JoongAng và Hakuna Matata Group, đơn vị sở hữu bản quyền giải thưởng, chính thức trở thành Nhà tài trợ Danh xưng của Lễ trao giải âm nhạc Đĩa vàng lần thứ 41 (The 41st Golden Disc Awards) tại Việt Nam.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 – 10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, đánh dấu sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình “Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm” (Vietnam – Experience More) mà MB cam kết đồng hành.

Tham dự lễ ký kết, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và đại diện các cục, đơn vị trực thuộc Bộ. Sự kiện còn có sự hiện diện của đại diện UBND thành phố Hà Nội.

Về phía MB có Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh cùng các thành viên Ban lãnh đạo ngân hàng. Đại diện các đối tác quốc tế gồm Tập đoàn HLL JoongAng, Đài truyền hình JTBC, Hakuna Matata Group, cùng các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế.

Theo định hướng hợp tác giai đoạn 2027 – 2031, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và MB sẽ phối hợp nghiên cứu, lựa chọn đưa về Việt Nam các sự kiện quốc tế phù hợp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí và thể thao.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MB

Chương trình hướng tới hình thành chuỗi sự kiện thường niên, ưu tiên tổ chức tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các trung tâm du lịch trọng điểm. Mỗi sự kiện được định hướng gắn với quảng bá văn hóa, điểm đến, ẩm thực, sản phẩm du lịch và hình ảnh Việt Nam, tạo thêm động lực cho kinh tế trải nghiệm và du lịch quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò định hướng về chủ trương, nội dung và mục tiêu; đồng thời kết nối các đơn vị trực thuộc, địa phương và những nguồn lực liên quan trong phạm vi chức năng.

MB cam kết đóng vai trò doanh nghiệp trung tâm, đóng góp nguồn lực tài chính, nền tảng công nghệ, lựa chọn đối tác, đồng hành và kết nối các doanh nghiệp, đơn vị liên quan để hiện thực hóa chương trình. Kinh phí tổ chức được thực hiện theo hướng xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số và Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB ký kết Chương trình hợp tác Vietnam – Experience More. Ảnh: MB

Theo MB, cách tiếp cận này nhằm mở rộng giá trị và quy mô của mỗi sự kiện tầm cỡ, vượt ra ngoài phạm vi địa điểm tổ chức, qua đó tạo thêm nhu cầu, gia tăng trải nghiệm di chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan và sử dụng các dịch vụ tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB, cho biết chương trình được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm ngân hàng đã tích lũy trong quá trình đồng hành với các hoạt động thể thao và giải trí có sức hút quốc tế những năm gần đây.

Theo ông, giá trị của các chương trình quốc tế không chỉ nằm ở sân khấu hay thời điểm diễn ra sự kiện mà còn ở khả năng tạo ra những trải nghiệm thực tế và nội dung lan tỏa tự nhiên về Việt Nam.

“Khi một nghệ sĩ hay vận động viên quốc tế chia sẻ về một cung đường đẹp hiếm có ở Hà Giang, Cầu Rồng ở Đà Nẵng, một ổ bánh mì tại TP.HCM hay một ly cà phê giữa Hà Nội, đó không còn là thông điệp quảng cáo do chúng ta tự nói về mình. Đó là những trải nghiệm thật, được kể lại bằng cảm xúc thật lan tỏa tới hàng triệu người trên thế giới, trên những kênh truyền thông quốc tế sống động”, ông Phạm Như Ánh nói.

Theo Tổng Giám đốc MB, các sự kiện quốc tế có thể tạo ra đồng thời hai lớp giá trị. Thứ nhất là tác động trực tiếp từ lượng khách đến Việt Nam, kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm, vận chuyển và trải nghiệm. Thứ hai là giá trị dài hạn từ các hình ảnh, video và câu chuyện về Việt Nam được lan tỏa trên các nền tảng quốc tế, qua đó góp phần hình thành nhu cầu du lịch trong tương lai.

“Mục tiêu của chương trình hợp tác Vietnam – Experience More không chỉ là đưa một sự kiện đến Việt Nam. Chúng tôi mong muốn từ sức hút của mỗi sự kiện có thể tạo thêm lý do để du khách đến Việt Nam, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong muốn quay trở lại”, ông nói và nhấn mạnh: “Chúng tôi không bắt đầu từ một ý tưởng chưa được kiểm chứng. MB bắt đầu từ những kết quả và dữ liệu thực tế đã quan sát được trong nhiều năm qua, và hôm nay mong muốn cùng Bộ VHTTDL đưa cách làm đó lên quy mô lớn hơn, bài bản hơn và tạo ra hiệu quả thiết thực hơn cho Việt Nam”.

Lễ trao giải âm nhạc The 41st Golden Disc Awards được lựa chọn là sự kiện mở đầu chương trình “Vietnam – Experience More” ngay trong tháng đầu tiên của năm 2027. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 – 10/1/2027 tại VEC, Hà Nội, với quy mô khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp trong hai đêm.

Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và có uy tín tại Hàn Quốc, được tổ chức từ năm 1986 và có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp K-pop.

Sau nhiều kỳ tổ chức tại các thành phố lớn trong khu vực châu Á như Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc và Hong Kong (Trung Quốc), The 41st Golden Disc Awards lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm đến tiếp theo của sự kiện.

Các kỳ Golden Disc Awards trước từng quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả toàn cầu quan tâm như JENNIE, Cortis, Stray Kids, IVE, ENHYPEN, LE SSERAFIM, NCT WISH, MONSTA X, cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng như Hứa Quan Hán tham gia trình diễn và trao giải.

Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 tại Đài Bắc đã thu hút 290 triệu lượt xem từ khán giả trên toàn cầu, gần 50 triệu lượt bình chọn và gần 80.000 khán giả xem trực tiếp tại Sân vận động mái vòm Đài Bắc (Taipei Dome). Trong đó, tỷ lệ khách quốc tế mua vé tham dự chương trình đạt gần 50%.

Danh sách nghệ sĩ chính thức tham dự lễ trao giải lần thứ 41 tại Việt Nam sẽ được công bố trên fanpage chính thức của chương trình Golden Disc Awards và fanpage MBBank trong thời gian tới. Đây được kỳ vọng tiếp tục là yếu tố thu hút du khách và người hâm mộ toàn cầu, trong bối cảnh năm 2026 ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi của các nghệ sĩ K-pop trên thế giới.

Theo định hướng của chương trình “Vietnam – Experience More”, The 41st Golden Disc Awards không chỉ được triển khai như một sự kiện biểu diễn và trao giải mà còn được kết nối với các hoạt động quảng bá điểm đến, văn hóa và du lịch.

Đối với sự kiện mở đầu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo, kết nối các bên liên quan nhằm thúc đẩy hệ sinh thái trải nghiệm xuyên suốt dành cho người hâm mộ khi đến Việt Nam, từ kết nối vé sự kiện, chuyến bay, lưu trú, ẩm thực, mua sắm, điểm đến, văn hóa đến các dịch vụ hỗ trợ.

Mục tiêu là khuyến khích khách quốc tế không chỉ đến Hà Nội để tham dự The 41st Golden Disc Awards mà còn kéo dài thời gian lưu trú, khám phá Thủ đô và các điểm đến lân cận, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc trưng và tìm hiểu những sản phẩm địa phương.

Các nội dung quảng bá điểm đến, hình thức du lịch trải nghiệm sáng tạo về điểm đến, văn hóa và con người Việt Nam trên các nền tảng quốc tế cũng sẽ được nghiên cứu tích hợp trong khuôn khổ trang thông tin tổng hợp (info hub) về sự kiện.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: MB

Theo MB, đây là cách chuyển sức hút của một sự kiện giải trí thành giá trị kinh tế thực tế cho các ngành nghề trong chuỗi giá trị du lịch, trải nghiệm như hàng không, khách sạn, dịch vụ ăn uống (F&B), bán lẻ, vận tải, thương mại và các doanh nghiệp dịch vụ trong nước.

Các hoạt động này sẽ được thiết kế và triển khai xuyên suốt theo từng giai đoạn trước, trong và sau chương trình, nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, tạo nội dung lan tỏa trên truyền thông và thêm lý do để du khách quay trở lại Việt Nam.

Trong vai trò Nhà tài trợ Danh xưng, MB định hướng xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm The 41st Golden Disc Awards kéo dài trước, trong và sau hai đêm trao giải, thay vì chỉ dừng lại ở quyền lợi vé tham dự sự kiện dành cho khách hàng và người hâm mộ.

Trên ứng dụng ngân hàng MBBank, hàng triệu khách hàng và người hâm mộ có thể cá nhân hóa giao diện theo nghệ sĩ yêu thích, tham gia các hoạt động tương tác và tặng sao cho thần tượng.

Điểm nhấn là chương trình tặng sao dành riêng cho khán giả Việt Nam. Thông qua lượt tặng sao của người hâm mộ, nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất tại Việt Nam sẽ được lựa chọn để nhận một giải thưởng mang tên riêng, tạo dấu ấn Việt Nam ngay trên sân khấu The 41st Golden Disc Awards.

Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ lễ trao giải, sự kiện còn được mở rộng ra các không gian mở với chuỗi hoạt động trải nghiệm âm nhạc và giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc, nơi hàng chục nghìn khán giả có thể trực tiếp tham gia các hoạt động trong không khí của Golden Disc Awards.

Song song với đó, cơ hội nhận vé tham dự cũng được mở rộng tới đông đảo khán giả Việt Nam thông qua các chương trình tương tác. Từ hoạt động bình chọn đến các hình thức tham gia khác, người hâm mộ đều có cơ hội nhận vé, qua đó đưa trải nghiệm âm nhạc quốc tế đến gần hơn với công chúng trong nước.