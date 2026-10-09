Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo nhiều Cục, Vụ

Quang cảnh lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Trần Huấn

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, trước đây, Bộ có 24 đầu mối đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đến nay giảm còn 20 đơn vị. Việc sắp xếp không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức, thủ tục hành chính mà hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, đợt kiện toàn tổ chức lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các đơn vị được sắp xếp, tổ chức lại theo chức năng, nhiệm vụ mới, trong đó có những nhiệm vụ được điều chỉnh, chuyển giao giữa các đơn vị.

Bộ trưởng cho biết, trong công tác sắp xếp cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đặt ra yêu cầu cao đối với việc lựa chọn người đứng đầu. Theo đó, cán bộ lãnh đạo cần có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có năng lực tổ chức thực hiện, khả năng quy tụ tập thể, tạo động lực mới, khơi dậy tinh thần chủ động và phát huy năng lực của đội ngũ.

Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm giúp các đơn vị giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ khó, những vấn đề đặt ra trước mắt cũng như trong dài hạn, qua đó thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng, Bộ trưởng nhấn mạnh, quyết định bổ nhiệm không chỉ thể hiện sự đánh giá, ghi nhận quá trình nỗ lực, phấn đấu của mỗi cá nhân mà còn là sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đối với các cán bộ trên cương vị mới.

Bộ trưởng mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm và tư duy đổi mới; thể hiện hiệu quả công việc bằng những kết quả cụ thể, sản phẩm thiết thực, đóng góp tích cực cho lĩnh vực phụ trách và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành trong thời gian tới. Mỗi đơn vị là một mắt xích quan trọng trong bộ máy chung, đòi hỏi người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký các Quyết định về công tác cán bộ:

Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Ảnh: Trần Huấn

Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Quyết định số 2683/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Quyết định số 2682/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Long, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Quyết định số 2685/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định số điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Trần Huấn

Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Quyết định số 2692/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Quyết định số 2693/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Quyết định số 2705/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Quyết định số 2704/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Quyết định số 2702/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Quyết định số 2703/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Quyết định số 2699/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nghiêm Hà Hải, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Quyết định số 2700/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Quyết định số 2701/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Quyết định số 2679/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Quyết định số 2678/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Quyết định số 2677 /QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ông Lưu Đình Phúc, Tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lưu Đình Phúc, tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bày tỏ: “Hôm nay, tôi nhận nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, văn học và thư viện. Tôi nhận thức đây là một trọng trách lớn. Bởi phía sau mỗi cuốn sách là tri thức và văn hoá, sau mỗi thư viện là cơ hội học tập, sau mỗi tác phẩm văn học là một phần tâm hồn, là bản sắc dân tộc.

Tôi nhận nhiệm vụ với một suy nghĩ rất rõ, đó là đổi mới ngành xuất bản, thư viện để phát triển công nghiệp tri thức, biến tri thức thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị, thúc đẩy văn hoá đọc, lan toả văn hoá Việt Nam, tạo nhiệt huyết cho sáng tác, xây dựng hệ giá trị tri thức quốc gia”.

Theo ông Lưu Đình Phúc, ngành xuất bản đang đứng trước những thay đổi rất lớn của công nghệ số và AI. Trong thời gian tới, ông xác định tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp quy hướng dẫn Luật Xuất bản 2026, đồng thời tăng cường công tác quản lý đảm bảo kỷ cương, minh bạch nhưng không cản trở sáng tạo. Những lĩnh vực cần quản lý chặt phải được thực hiện nghiêm túc; những thủ tục có thể đơn giản hóa cần mạnh dạn điều chỉnh; các mô hình mới cần được tạo điều kiện thử nghiệm.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành.Từ sáng tạo, biên tập, xuất bản, phát hành đến thư viện đều phải từng bước dựa trên dữ liệu và công nghệ, từ đó hình thành một hệ sinh thái mà ở đó mỗi cuốn sách phải có danh tính số, phải làm tốt hơn bảo vệ bản quyền số và sách lậu phải được phát hiện nhanh hơn.

Thứ ba, hình thành sàn giao dịch tài sản tri thức để người sáng tạo được hưởng thành quả xứng đáng và tác phẩm Việt Nam có cơ hội đi xa. Thứ tư, xây dựng một xã hội đọc, ở đó văn hoá đọc phải được hình thành từ trên ghế nhà trường, thư viện giúp người dân tiếp cận tri thức nhanh hơn, nhà sách trở thành không gian văn hoá và cộng đồng, văn học được bảo tồn và được nuôi dưỡng để thổi bùng khát vọng dân tộc, đi ra thế giới.

Ông Lưu Đình Phúc chia sẻ thêm: “Tôi xác định phải bắt đầu bằng những việc cụ thể, có mục tiêu, có tiến độ và đo được kết quả. Tôi mong muốn cùng tập thể xây dựng một cơ quan quản lý kỷ cương hơn, chuyên nghiệp hơn, gần thực tiễn hơn và dám đổi mới hơn, với tinh thần: Dám nghĩ mới, dám làm mới và làm đến cùng. Tôi tin tưởng rằng, ngành xuất bản sẽ không chỉ làm ra nhiều sách hơn, mà sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn, góp phần xây dựng con người Việt Nam và đưa văn hoá Việt Nam ra thế giới”.

Ông Lê Quang Tự Do, Tân Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trần Huấn

Ông Lê Quang Tự Do, Tân Cục trưởng Cục Báo chí bày tỏ xúc động khi được Bộ trưởng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm vào vị trí công tác mới. Theo ông, đây vừa là vị trí phù hợp với chuyên môn, sở trường và lĩnh vực yêu thích, vừa mở ra cơ hội tiếp cận những môi trường công tác mới.

Ông Lê Quang Tự Do gửi lời cảm ơn Bộ trưởng cùng các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã quan tâm, tạo điều kiện để ông và các cán bộ khác được bổ nhiệm, đảm nhận những trọng trách mới.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết thêm: “Tôi đã gắn bó với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 10 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã cùng nhau đạt được những kết quả mà đến nay, khi tạm rời Cục, tôi cảm thấy rất tự hào…. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ giao. Ở cương vị mới, trong môi trường công tác mới, tôi sẽ đem hết tâm huyết, nhiệt huyết để tạo ra những kết quả, sản phẩm mới, đáp ứng kỳ vọng của Bộ trưởng”.