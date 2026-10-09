Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ

Quang cảnh hội nghị. ( Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch cung cấp)

Ngày 9/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ nhằm triển khai việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27/7/2026 của Chính phủ. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố các quyết định do Bộ trưởng ký ngày 8/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các Cục và Vụ trực thuộc:

Theo đó, tại Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện theo Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL. Các quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện gồm: ông Nguyễn Ngọc Bảo (Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL), ông Đinh Tiến Dũng (Quyết định số 2683/QĐ-BVHTTDL), ông Hoàng Hải Long (Quyết định số 2682/QĐ-BVHTTDL), bà Đoàn Quỳnh Dung (Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Quyết định số 2685/QĐ-BVHTTDL).

Tại Cục Báo chí, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí theo Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL. Hai nhân sự được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí là ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Quyết định số 2692/QĐ-BVHTTDL), và ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Quyết định số 2693/QĐ-BVHTTDL).

Tại Cục Văn hóa -Thông tin cơ sở và Gia đình, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng theo Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL.

Các nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa -Thông tin cơ sở và Gia đình gồm: ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, được điều động, bổ nhiệm theo Quyết định số 2705/QĐ-BVHTTDL; ông Nguyễn Quốc Huy theo Quyết định số 2704/QĐ-BVHTTDL; bà Vi Thanh Hoài theo Quyết định số 2702/QĐ-BVHTTDL; ông Khuất Văn Quý theo Quyết định số 2703/QĐ-BVHTTDL; ông Nghiêm Hà Hải theo Quyết định số 2699/QĐ-BVHTTDL; bà Trần Thị Bích Huyền theo Quyết định số 2700/QĐ-BVHTTDL; và ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, được điều động, bổ nhiệm theo Quyết định số 2701/QĐ-BVHTTDL.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lưu Đình Phúc. ( Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch cung cấp)

Tại Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng theo Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL.

Các nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL); ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL); bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định số 2679/QĐ-BVHTTDL); ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định số 2678/QĐ-BVHTTDL); và ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định số 2677/QĐ-BVHTTDL).

Đối với Vụ Pháp chế, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL.