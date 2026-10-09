Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông tin về khung pháp lý quản lý phim AI tại họp báo thường kỳ

Ngày 9/10, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý III năm 2026, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, báo chí và truyền thông, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Lê Tuấn Anh và Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu chủ trì Họp báo.

Theo báo cáo tại họp báo, trong quý III năm 2026, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

Về phát triển du lịch, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết, năm 2026, Chính phủ giao ngành du lịch phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Sau 9 tháng, Việt Nam đã đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế. Với những kết quả đạt được cùng các giải pháp đang triển khai, ngành du lịch đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Theo đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ tháng 10 hằng năm, du lịch Việt Nam thường bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Vì vậy, ngành đang xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, đồng thời đổi mới phương thức quảng bá và chú trọng phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách, thay vì chỉ giới thiệu các sản phẩm sẵn có.

Trong thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là phối hợp triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Cùng với đó, ngành tăng cường phối hợp với Bộ Công an giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực; phối hợp với các cơ quan chức năng thúc đẩy kết nối hàng không giữa Việt Nam với các nước và giữa các địa phương trong nước, qua đó tạo thuận lợi cho du khách.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, không chỉ chú trọng số lượng khách mà còn quan tâm đến mức chi tiêu và thời gian lưu trú.

Việc thống kê lượng khách vẫn cần thiết để đánh giá năng lực cạnh tranh, xác định thị trường và xây dựng định hướng phát triển. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả kinh tế, ngành cần phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, di sản phong phú của Việt Nam và bản sắc của 54 dân tộc.

Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tăng cường chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn nhằm khuyến khích du khách lưu trú dài ngày, tăng mức chi tiêu, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển du lịch.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nêu quan điểm về phom ngắn AI.

Phim ngắn trí tuệ nhân tạo (phim AI) phải thực hiện đúng quy định pháp luật

Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí quan tâm đến công tác quản lý phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh trên không gian mạng.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, rà soát các nội dung phim được phổ biến trên không gian mạng, đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm quy định pháp luật. Một số nội dung phim không phù hợp đã được yêu cầu gỡ bỏ. Tuy nhiên, trước số lượng nội dung ngày càng lớn, việc phát hiện và kiểm tra đầy đủ các sản phẩm vi phạm vẫn gặp không ít khó khăn.

Về cơ sở pháp lý đối với phim ngắn sử dụng AI, đại diện cơ quan quản lý cho biết, Luật Điện ảnh năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, đã quy định về khái niệm phim, chủ thể được phổ biến phim trên không gian mạng và trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Theo đó, không phải mọi nội dung có hình ảnh động đều được xác định là phim thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về điện ảnh. Việc xác định một sản phẩm có phải là phim hay không cần căn cứ vào quy định pháp luật, chứ không chỉ dựa trên thời lượng dài hay ngắn.

Đối với các tác phẩm phim được phổ biến trên không gian mạng, kể cả phim sử dụng công nghệ AI, các tổ chức, cá nhân liên quan vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Luật Điện ảnh năm 2022 đã tính đến xu hướng ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất phim, đồng thời quy định trách nhiệm của các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng.

Trong thời gian tới, Cục Điện ảnh cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó có các nghị định, thông tư về hoạt động điện ảnh, thẩm định và phân loại phim. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác định nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026

Trong quý IV năm 2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho toàn ngành. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật thuộc lĩnh vực quản lý, gồm Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Thư viện, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí; đồng thời hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét theo kế hoạch.

Cùng với việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa, du lịch, Bộ tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Việc huy động nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành.