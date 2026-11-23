XUÂN TRƯỜNG

Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh xây dựng, phát triển các nền tảng số dùng chung trong ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Cùng với việc đưa một số nền tảng vào vận hành, thử nghiệm, Bộ từng bước hình thành hạ tầng dữ liệu dùng chung, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

01

Đẩy mạnh xây dựng các nền tảng số dùng chung

Thực hiện Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24.6.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ quản 3 nền tảng số dùng chung quốc gia, gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch; Nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa.

Trong năm 2026, Bộ đã triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động nghiên cứu, tái cấu trúc và mở rộng phạm vi phát triển các nền tảng số, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, khai thác dữ liệu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Bộ đã đưa hệ thống vào vận hành chính thức từ tháng 5.2026, hoàn thành kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia ngày 29.5.2026. Đến ngày 28.10.2026, hệ thống đã đồng bộ, tiếp nhận thành công 69.454 hồ sơ từ cấp trung ương đến cấp xã, được triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố. Trong tổng số hồ sơ đã đồng bộ, tiếp nhận có 33.300 hồ sơ cấp trung ương, 33.235 hồ sơ cấp tỉnh và 2.919 hồ sơ cấp xã. Hệ thống đã tạo lập 12.841 tài khoản; tổ chức tập huấn cho 14 đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính và 34 tỉnh, thành phố.

Đối với Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch, Bộ đang tái cấu trúc theo hướng phát triển Nền tảng kết nối và giao dịch du lịch Vietnam Travel, hướng tới hình thành Sàn giao dịch du lịch quốc gia, trong đó Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch là một cấu phần.

Đến tháng 10.2026, Vietnam Travel ghi nhận 367.050 lượt truy cập từ khắp thế giới, đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Singapore; trong đó, 90,6% lượng truy cập đến từ nước ngoài. Nền tảng được nâng cấp giao diện, mở rộng hỗ trợ đa ngôn ngữ và đang từng bước tích hợp 18 nhóm chức năng, tiện ích phục vụ du khách quốc tế. Đã có 28.704 đơn vị tham gia và 652.670 khách du lịch đăng ký.

Tính đến ngày 25.10.2026, nền tảng ghi nhận 22.919 cơ sở lưu trú, 4.363 điểm đến, 1.422 doanh nghiệp lữ hành và các nhóm cung cấp dịch vụ khác; hai ứng dụng có tổng cộng 87.493 lượt tải. Vé điện tử được triển khai tại 19 địa điểm và thuyết minh đa phương tiện tại 85 địa điểm.

Với Nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa, Bộ đang mở rộng định hướng phát triển thành Kho dữ liệu Văn hóa số quốc gia, trong đó nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa được nâng cấp, tích hợp như một cấu phần của Kho.

Trong năm 2026, Kho dữ liệu Văn hóa số quốc gia đã được thiết lập và triển khai thử nghiệm, hướng tới hình thành hạ tầng dữ liệu dùng chung phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa. Đến ngày 20.11.2026, Kho đã cập nhật dữ liệu số của hơn 5.500 hiện vật, trong đó có 100 bảo vật quốc gia.

Bên cạnh các nền tảng được giao tại Quyết định số 1132/QĐ-TTg, Bộ chủ động thiết lập, triển khai thử nghiệm và phát triển thêm các nền tảng số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn) được triển khai thử nghiệm từ ngày 1.11.2026, nhằm tập hợp, giới thiệu và quảng bá các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin về các ưu đãi tham quan trên phạm vi toàn quốc. Tính đến ngày 22.11.2026, nền tảng ghi nhận 1.207 sự kiện từ 34/34 tỉnh, thành phố, với gần 34.000 lượt tương tác.

Nền tảng số Thể thao toàn dân “Sức bền Việt Nam” được triển khai thử nghiệm từ ngày 19.11.2026, hỗ trợ người dân theo dõi hoạt động thể chất, ghi nhận kết quả tập luyện và tham gia các phong trào thể thao trên môi trường số. Tính đến ngày 22.11.2026, sau 3 ngày đầu thử nghiệm, nền tảng ghi nhận 8.654 người đăng ký, 2.297 người tham gia vận động, 4.854 buổi tập với tổng quãng đường vận động hơn 22.300 km.

Cùng với đó, Bộ chỉ đạo, định hướng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an, đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group triển khai Nền tảng Visit Vietnam, nhằm kết nối và đồng hành cùng APEC 2027, hỗ trợ du khách lập kế hoạch hành trình, đặt dịch vụ và thanh toán trực tuyến. Tính đến ngày 12.11.2026, nền tảng đã hình thành dữ liệu khoảng 43.000 địa điểm du lịch, kết nối 580 đối tác cung cấp dịch vụ và ghi nhận 3.600 lượt tải ứng dụng.

02

Từng bước hình thành hạ tầng dữ liệu dùng chung toàn ngành

Cùng với phát triển các nền tảng cung cấp dịch vụ số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi của quá trình chuyển đổi số, định hướng hình thành 3 nền tảng dữ liệu lớn dùng chung tương ứng với ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đây là cơ sở kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn ngành.

Trong lĩnh vực văn hóa, Kho dữ liệu Văn hóa số quốc gia được triển khai theo mô hình kết hợp lưu trữ tập trung và kết nối các kho dữ liệu phân tán. Trước mắt, Kho tập trung vào dữ liệu di sản văn hóa, từng bước mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và 10 ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới trở thành hạ tầng dữ liệu văn hóa dùng chung quốc gia.

Trong lĩnh vực du lịch, Bộ định hướng triển khai Nền tảng Dữ liệu lớn du lịch trên cơ sở kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu từ các nền tảng du lịch số, địa phương và doanh nghiệp. Nền tảng hướng tới hình thành nguồn dữ liệu tập trung phục vụ thống kê, phân tích, dự báo thị trường, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Trong lĩnh vực thể thao, Nền tảng Dữ liệu lớn thể thao được định hướng tích hợp dữ liệu về vận động viên, thành tích, giải thi đấu, hoạt động huấn luyện và phong trào thể dục, thể thao quần chúng, trong đó có dữ liệu từ Nền tảng số Thể thao toàn dân “Sức bền Việt Nam”. Nền tảng hướng tới hỗ trợ quản lý, phân tích, đánh giá sự phát triển thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, phục vụ hoạch định chính sách.

Để tạo cơ sở kết nối và vận hành các nền tảng, trong năm 2026, Bộ đã ban hành Khung kiến trúc số, Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.1; đồng thời ban hành Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử phiên bản 1.0, xác định 34 dữ liệu chủ và 69 danh mục dữ liệu dùng chung.

Bộ cũng ban hành các quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ (LGSP), Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở. Nền tảng LGSP đã được đưa vào vận hành, kết nối với Mạng truyền số liệu chuyên dùng và Trục liên thông văn bản quốc gia, tạo điều kiện kết nối, trao đổi và sử dụng lại dữ liệu giữa các nền tảng, hệ thống thông tin trong và ngoài ngành.

03

Nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Việc xây dựng, đưa vào vận hành và bước đầu triển khai thử nghiệm các nền tảng số trong năm 2026 đã tạo chuyển biến trong phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ và khai thác dữ liệu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung góp phần thống nhất quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ từ trung ương đến địa phương, tăng khả năng theo dõi, giám sát tiến độ và khai thác, sử dụng lại dữ liệu. Các nền tảng số chuyên ngành từng bước hỗ trợ chuyển đổi phương thức quản lý từ tổng hợp báo cáo thủ công sang khai thác dữ liệu được cập nhật thường xuyên, tạo cơ sở nâng cao chất lượng thống kê, phân tích, dự báo và chỉ đạo, điều hành.

Trong lĩnh vực văn hóa, Kho dữ liệu Văn hóa số quốc gia và Bản đồ số Văn hóa Việt Nam bước đầu hình thành phương thức mới trong lưu trữ, giới thiệu, quảng bá và khai thác tài nguyên văn hóa. Người dân có thể tiếp cận thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo không gian địa lý, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đây cũng là cơ sở để từng bước phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số, mở rộng khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Trong lĩnh vực du lịch, Vietnam Travel và Visit Vietnam bước đầu tạo ra những phương thức mới trong quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp với du khách và cung cấp dịch vụ trên môi trường số. Việc tích hợp các tiện ích tìm kiếm, tư vấn hành trình, đặt dịch vụ và thanh toán trực tuyến góp phần nâng cao trải nghiệm du khách, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và hỗ trợ phát triển kinh tế du lịch.

Trong lĩnh vực thể thao, nền tảng “Sức bền Việt Nam” hỗ trợ người dân theo dõi hoạt động thể chất, ghi nhận kết quả tập luyện và tham gia các phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần thúc đẩy thói quen rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cộng đồng và từng bước hình thành dữ liệu phục vụ phát triển thể dục, thể thao.

Việc hình thành các nền tảng dữ liệu lớn trong ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cũng mở ra khả năng khai thác dữ liệu như một nguồn lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành các sản phẩm, dịch vụ số có giá trị gia tăng cao.

Trong lĩnh vực văn hóa, dữ liệu số tạo điều kiện phát triển sản phẩm sáng tạo, nội dung số, khai thác tài sản trí tuệ và bản quyền. Trong lĩnh vực du lịch, dữ liệu hỗ trợ phân tích thị trường, dự báo nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm, kết nối dịch vụ. Trong lĩnh vực thể thao, dữ liệu góp phần mở rộng thị trường dịch vụ, phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ tập luyện, tổ chức sự kiện và hoạt động kinh doanh thể thao.

04

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết dừng ứng dụng riêng lẻ

Qua quá trình xây dựng, phát triển và triển khai các nền tảng số dùng chung trong năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định vai trò chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của người đứng đầu là yếu tố quan trọng, gắn trách nhiệm với kết quả triển khai cụ thể.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác phát triển các nền tảng số thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tuần; đồng thời tổ chức các phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo của Bộ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 57) để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ và xử lý các vấn đề phát sinh.

“Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm phát triển nền tảng số dùng chung; kiên quyết dừng triển khai các phần mềm, ứng dụng riêng lẻ, phân tán, không có khả năng áp dụng rộng rãi. Mỗi nền tảng phải được đánh giá bằng kết quả sử dụng thực tế và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lâm Thị Phương Thanh

Cùng với đó, Bộ xác định việc phát triển nền tảng số phải lấy dữ liệu làm trung tâm, lấy người sử dụng làm đối tượng phục vụ; ưu tiên kế thừa, sử dụng lại hạ tầng, phần mềm và dữ liệu đã có, hạn chế đầu tư trùng lặp. Việc triển khai thử nghiệm được chú trọng nhằm sớm tạo ra sản phẩm, kết quả thực tế, đồng thời mở rộng sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong phát triển hệ sinh thái du lịch số quốc gia, Bộ định hướng mô hình phối hợp “1 + 1 + 34 + N”: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ trì, điều phối; Bộ Công an phối hợp về định danh, xác thực và kết nối; 34 tỉnh, thành phố tham gia cập nhật, chia sẻ dữ liệu; các bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch số. Đối với Kho dữ liệu Văn hóa số quốc gia, Bộ định hướng mô hình kết hợp quản lý tập trung và phân tán, bảo đảm một nguồn dữ liệu, nhiều đối tượng sử dụng, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu, bản quyền và quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

05

Tập trung hoàn thiện, mở rộng các nền tảng trong năm 2027

Năm 2027, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chuyển từ giai đoạn xây dựng, thử nghiệm sang hoàn thiện, mở rộng và vận hành chính thức các nền tảng số dùng chung; ưu tiên phát triển các nền tảng có khả năng phục vụ trên phạm vi toàn quốc, hình thành hạ tầng dữ liệu cho ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối, liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ trung ương đến địa phương. Đồng thời, đẩy nhanh tái cấu trúc, phát triển Vietnam Travel; tiếp tục hoàn thiện, mở rộng Nền tảng Visit Vietnam và tăng cường kết nối giữa các nền tảng phục vụ quảng bá, xúc tiến, quản lý và kinh doanh du lịch.

Bộ ưu tiên đầu tư, hoàn thiện các nền tảng đã có kết quả thử nghiệm tích cực trong năm 2026, đặc biệt là Kho dữ liệu Văn hóa số quốc gia, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam và Nền tảng số Thể thao toàn dân “Sức bền Việt Nam”; từng bước mở rộng phạm vi phục vụ, nâng cao năng lực vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Trong lĩnh vực dữ liệu, Bộ tập trung hoàn thiện, đưa Kho dữ liệu Văn hóa số quốc gia vào vận hành trong năm 2027; mở rộng kết nối, tiếp nhận, chuẩn hóa và xác thực dữ liệu từ các bộ, ngành, địa phương, thiết chế văn hóa và cộng đồng. Cùng với đó, xây dựng Nền tảng Dữ liệu lớn du lịch và Nền tảng Dữ liệu lớn thể thao, bảo đảm kết nối, kế thừa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng số đã hình thành; từng bước phát triển năng lực phân tích, dự báo, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành và khai thác dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế du lịch, kinh tế thể thao.

Bộ cũng sẽ rà soát, cập nhật kiến trúc số, kiến trúc dữ liệu và các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng chung; hoàn thiện cơ chế phân công trách nhiệm quản lý, vận hành, cập nhật, xác thực và khai thác dữ liệu; tăng cường vai trò của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái du lịch số quốc gia và Kho dữ liệu Văn hóa số quốc gia.

Để bảo đảm các nền tảng được đầu tư, vận hành bền vững, Bộ sẽ rà soát, xác định danh mục nền tảng số dùng chung cần ưu tiên đầu tư, phát triển trong giai đoạn 2027-2030; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất bổ sung các nền tảng có phạm vi quốc gia vào danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia; xây dựng phương án bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp, duy trì và vận hành thường xuyên, đồng thời củng cố đội ngũ nhân lực kỹ thuật, quản trị dữ liệu và vận hành nền tảng.

Cùng với đó, Bộ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và phát triển các tiện ích, dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế du lịch và kinh tế thể thao. Việc đánh giá hiệu quả từng nền tảng sẽ tập trung vào mức độ sử dụng thực tế, số lượng người dân và doanh nghiệp được phục vụ, chất lượng dịch vụ, hiệu quả khai thác dữ liệu và giá trị kinh tế - xã hội mang lại.