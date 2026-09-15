Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động chương trình 'Bản sắc'

Các đại biểu bấm nút phát động chương trình Bản sắc.

Chương trình "Bản sắc" năm 2026 lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa.

Đây là sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số. Đồng thời, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cho biết, tiếp nối tinh thần được tạo dựng từ năm 2025, "Bản sắc 2026" mong muốn tiếp tục đưa những nội dung ý nghĩa của các nghị quyết về phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Theo ông Dương Thế Lương, văn hóa không chỉ nằm trong bảo tàng, di tích, di sản hay những trang sách, mà cần được sống và hiện diện gần gũi, sinh động trên không gian mạng - nơi người dân, đặc biệt là giới trẻ, dành nhiều thời gian mỗi ngày. Đây cũng là điểm khác biệt của "Bản sắc", khi kết hợp nội dung văn hóa với các phương thức truyền thông số hiện đại:

"Chúng tôi mong muốn tạo ra những sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình", ông Dương Thế Lương chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, năm nay, cuộc thi gồm 2 hoạt động chính: Cuộc thi sáng tác video ngắn "Kết nối Bản sắc", khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng.

Bên cạnh đó, sẽ có thi trắc nghiệm trực tuyến "Hiểu biết Bản sắc". Đây là sân chơi tương tác giúp người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam.

Tổng giá trị giải thưởng của hai phần thi là 100 triệu đồng, chưa gồm quà tặng và hiện vật. Giải Nhất của mỗi phần thi trị giá 10 triệu đồng. Ngoài giải chung cuộc, phần thi trắc nghiệm có quà tặng ngẫu nhiên hàng ngày và giải thưởng theo tuần trong hơn 6 tuần chương trình diễn ra.