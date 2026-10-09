Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Sáng 9/10, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Cũng tại buổi lễ, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được giao giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì lễ công bố.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, được điều động giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế. Một số cán bộ khác cũng nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các đơn vị và cá nhân trong thời gian qua. Bộ trưởng đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lưu Đình Phúc cho biết sẽ tập trung đổi mới ngành xuất bản và thư viện, thúc đẩy văn hóa đọc, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam, khơi dậy nhiệt huyết sáng tác và góp phần xây dựng hệ giá trị tri thức quốc gia.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc.

Tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản năm 2026; tăng cường công tác quản lý, bảo đảm kỷ cương, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động sáng tạo phát triển.

Một trong những định hướng được ông Phúc đề cập là đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành, hướng tới việc mỗi cuốn sách có danh tính số, qua đó nâng cao hiệu quả bảo vệ bản quyền và hỗ trợ phát hiện, xử lý sách lậu nhanh chóng hơn.

Bên cạnh đó, Cục sẽ thúc đẩy xây dựng xã hội đọc, chú trọng hình thành và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, tạo nền tảng để thói quen đọc sách được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Trong khi đó, ông Lê Quang Tự Do bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời cam kết nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được giao. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, đồng nghiệp tại Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nơi ông đã gắn bó hơn 10 năm.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do.

Ông Lưu Đình Phúc, 51 tuổi, có bằng cử nhân Văn học, cử nhân Hành chính học, thạc sĩ và là nghiên cứu sinh ngành Chính trị học.

Ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí từ năm 2016. Tháng 2/2020, ông được điều động làm Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Đến tháng 10/2022, ông trở lại giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Ông Lê Quang Tự Do, 48 tuổi, tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông tại Đại học Bách khoa TP HCM và có bằng thạc sĩ Báo chí tại Mỹ.

Trước khi công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, ông là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn. Từ tháng 3/2016, ông giữ chức Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, trước khi được bổ nhiệm làm cục trưởng đơn vị này vào tháng 10/2022.