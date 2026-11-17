Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì buổi Lễ. Ảnh: Trần Huấn.

Tại buổi Lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được điều động đến Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; bà Trần Thị Hằng, Trưởng phòng Nhiếp ảnh (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; ông Lê Phạm Tuấn Vinh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định đây là sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ dành cho các cán bộ. Bộ trưởng cho biết, sau khi Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL được ban hành, Bộ đã triển khai việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, khoa học, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng các Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Hoàng Đạo Cương chúc mừng các cán bộ. Ảnh: Trần Huấn.

Thay mặt cho các cán bộ được bổ nhiệm, tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa khẳng định, sẽ nhanh chóng thích nghi với công việc, nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ; thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Bộ trưởng giao phó.