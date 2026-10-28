Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Trần Huấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo Quyết định số 2899/QĐ-BVHTTDL, ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Đặng Hà Việt. Ảnh: Trần Huấn

Tại Quyết định số 2894/QĐ-BVHTTDL, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường Nguyễn Anh Vũ. Ảnh: Trần Huấn

Tại Quyết định số 2898/QĐ-BVHTTDL, ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Bộ, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường. Ông Lê Thanh Xuân, chuyên viên chính của Vụ, được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng theo Quyết định số 2895/QĐ-BVHTTDL.

Theo Quyết định số 2896/QĐ-BVHTTDL, bà Nguyễn Mai Anh, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nay là Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định các quyết định thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ đối với đội ngũ cán bộ. Những người được bổ nhiệm có kinh nghiệm quản lý, điều hành; trong đó có cán bộ còn trẻ.

Bộ trưởng cho biết, việc kiện toàn lãnh đạo các đơn vị tiếp nối quá trình sắp xếp bộ máy sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 298/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Mục tiêu là tổ chức bộ máy tinh gọn, khoa học, nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Bộ trưởng kỳ vọng đơn vị phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của ngành. Bà đánh giá cán bộ được giao lãnh đạo Vụ đã trưởng thành qua thực tiễn báo chí, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm về ngành để tiếp tục phát huy năng lực ở vị trí mới.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Vụ, ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức Tổng Biên tập Báo Văn Hóa từ ngày 1/2/2023. Trước đó, ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học.

Với Văn phòng Bộ, Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ tổ chức, điều phối hoạt động, tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo Bộ. Tân Chánh Văn phòng cùng tập thể đơn vị cần đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Trong lĩnh vực điện ảnh, lãnh đạo và tập thể đơn vị được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất giải pháp thiết thực, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ giữ đoàn kết, gương mẫu, chủ động sáng tạo và thể hiện trách nhiệm bằng kết quả công việc cụ thể. Lãnh đạo Bộ sẽ đồng hành cùng các đơn vị, tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ những sáng kiến có giá trị.