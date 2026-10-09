Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm 24 Cục trưởng, Phó Cục trưởng

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm với 24 cán bộ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh vừa trao quyết định bổ nhiệm cùng lúc 4 Cục trưởng tại các đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy, gồm Cục Xuất bản và Thư viện, Cục Báo chí, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Theo các quyết định được công bố, Bộ trưởng Bộ VHTTDL điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí; bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; bà Ninh Thị Thu Hương Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Quang Tự Do (Ảnh: Trần Huấn).

Bên cạnh 4 quyết định bổ nhiệm Cục trưởng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng ký các quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều Phó Cục trưởng tại những đơn vị trên.

Tại Cục Xuất bản và Thư viện, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Tại Cục Báo chí, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Hà Yên và ông Nguyễn Văn Thuật.

Tại Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm ông Phạm Anh Tuấn, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Vi Thanh Hoài, ông Khuất Văn Quý, ông Nghiêm Hà Hải, bà Trần Thị Bích Huyền và ông Ngô Thanh Hiển. Tại Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Chấn, bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lưu Đình Phúc (Ảnh: Trần Huấn)

Ngoài ra, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực xuất bản và thư viện, ông Lưu Đình Phúc đặt ra nhiệm vụ cho mình là phải góp sức đổi mới ngành xuất bản - thư viện, thúc đẩy văn hóa đọc, lan tỏa văn hóa Việt Nam, tạo nhiệt huyết cho sáng tác, xây dựng hệ giá trị tri thức quốc gia. Bởi đây là trọng trách lớn, bởi phía sau mỗi cuốn sách là tri thức và văn hóa, sau mỗi thư viện là cơ hội học tập, sau mỗi tác phẩm văn học là một phần tâm hồn, là bản sắc dân tộc.

Nhận định ngành xuất bản đang đứng trước những thay đổi rất lớn của công nghệ số và AI. Vì vậy, thời gian tới ôngông Lưu Đình Phúc xác định tập trung vào bốn việc. Một là, tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp quy hướng dẫn Luật Xuất bản 2026, đồng thời tăng cường công tác quản lý đảm bảo kỷ cương, minh bạch nhưng không cản trở sáng tạo.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành. Mỗi cuốn sách phải có danh tính số, phải làm tốt hơn bảo vệ bản quyền số và sách lậu phải được phát hiện nhanh hơn. Ba là, hình thành sàn giao dịch tài sản tri thức để người sáng tạo được hưởng thành quả xứng đáng và tác phẩm Việt Nam có cơ hội đi xa. Bốn là, xây dựng một xã hội đọc, ở đó văn hóa đọc phải được hình thành từ trên ghế nhà trường.

Toàn cảnh Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ảnh: Trần Huấn)

Vui mừng và biết ơn khi được tin tưởng giao trọng trách, tại lễ nhận quyết định, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí gửi lời tri ân tới tập thể cán bộ tại Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Tân Cục trưởng Cục Báo chí cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao trong cương vị mới.

Ông Lê Quang Tự Do sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và thạc sĩ báo chí tại Mỹ. Ông Lê Quang Tự Do từng có thời gian dài trong quân ngũ.

Ông từng là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.