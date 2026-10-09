Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt nhiều kết quả tích cực trong quý III/2026

Chủ động triển khai nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực trong quý III/2026

Tại Họp báo thường kỳ quý III/2026 diễn ra vào sáng 9/10, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III/2026 và nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026.

Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VH, TT&DL và ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó cục trưởng Cục Báo chí chủ trì họp báo. (Ảnh: Trần Huấn).

Theo đó, trong quý III/2026, yêu cầu thực hiện các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày càng cao, đồng thời, phát sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất, yêu cầu khẩn trương về tiến độ và chất lượng.

Trong bối cảnh đó, Bộ VH, TT&DL đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026 và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện. Những kết quả này góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ đã báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội 2 dự án Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa.

Bộ cũng được giao xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 1 Đề án (Tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản tiếp tục được chú trọng.

Bộ đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2026/QH16 về việc di chuyển hai di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Bộ cũng trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế đề nghị UNESCO ghi danh.

Trong quý III/2026, Bộ triển khai thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch, Quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 6 di tích quốc gia đặc biệt.

Đồng thời, thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi 21 di tích và thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo 16 di tích.

Tong lĩnh vực điện ảnh, Bộ đã ban hành các văn bản hợp nhất quy định về mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh, tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc và triển khai Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Bộ cũng ký biên bản ghi nhớ về việc tổ chức Những ngày Phim Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 và Những ngày Phim Nga tại Việt Nam năm 2027.

Ở lĩnh vực bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, Bộ tiếp tục xây dựng Dự án Luật Bản quyền tác giả, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời, cấp 2.149 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8. Bộ cũng triển khai công tác chuẩn bị Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX và tổ chức các hoạt động thúc đẩy sáng tạo nội dung số.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026

Trong quý IV/2026, Bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho toàn ngành.

Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Thư viện, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Đồng thời hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét theo kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VH, TT&DL tham dự họp báo. (Ảnh: Trần Huấn).

Cùng với đó, Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Bộ cũng đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số, triển khai các Kịch bản tăng trưởng công nghiệp văn hóa và du lịch.

Trong quý IV/2026, Bộ tiếp tục rà soát, triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Nâng cao tốc độ, chất lượng công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Bộ lên kế hoạch tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Kế hoạch được duyệt, trọng tâm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành ngành.