Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định cán bộ, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức

Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố các quyết định do Bộ trưởng ký ngày 8/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các cục và vụ trực thuộc.

Theo đó, tại Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Các quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện gồm: ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lưu Đình Phúc.

Tại Cục Báo chí, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Hai nhân sự được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí là ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử và ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.

Tại Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Các nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình gồm: ông Phạm Anh Tuấn, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Vi Thanh Hoài, ông Khuất Văn Quý, ông Nghiêm Hà Hải, bà Trần Thị Bích Huyền và ông Ngô Thanh Hiển.

Tại Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số văn hóa, thể thao và du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Các nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Chấn, bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn.

Đối với Vụ Pháp chế, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.