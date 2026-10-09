Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng các đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị đã được tin tưởng giao nhận nhiệm vụ mới đợt này.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đợt sắp xếp bộ máy của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa qua không đơn thuần là sự thay đổi tên gọi hay hợp nhất cơ học, mà là bước chuyển biến căn bản về mô hình quản lý nhằm giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; qua đó nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Bộ trưởng yêu cầu các lãnh đạo đơn vị ngay sau khi được bổ nhiệm cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bứt phá. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, các đơn vị cần tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa; Chuỗi sự kiện văn hóa trọng điểm tháng 11; Công tác chuyển đổi số; Phát triển thể thao toàn dân…

Bộ trưởng lưu ý, Lãnh đạo Bộ sẽ có kế hoạch theo dõi, đánh giá cụ thể sau 1 đến 2 quý làm việc đối với các lãnh đạo, đơn vị mới được bổ nhiệm, thành lập. Nếu đơn vị hay cá nhân lãnh đạo nào không có sự chuyển động tích cực, không đáp ứng được yêu cầu công việc và kỳ vọng đặt ra, Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại.

Các cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tại Hội nghị này, các cán bộ nhận vị trí công tác mới theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về bổ nhiệm cán bộ đã ký ngày 8/10/2026 như sau:

1. Điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

3. Bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

4. Bổ nhiệm ông Hoàng Hải Long, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

5. Bổ nhiệm bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

6. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

7. Bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

8. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

9. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

10. Bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

11. Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

12. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

13. Bổ nhiệm bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

14. Bổ nhiệm ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

15. Bổ nhiệm ông Nghiêm Hà Hải, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

16. Bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

17. Bổ nhiệm ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

18. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

19. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

20. Bổ nhiệm ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

21. Bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

22. Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

23. Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

24. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Nguồn: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch