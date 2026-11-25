Bản đồ điều chỉnh ranh giới các khu vực bảo vệ Di tích quốc gia hồ Thác Bà.

Theo đó, tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích là 23.000 ha, căn cứ diện tích được xếp hạng năm 1996. Phạm vi bảo vệ được xác định dựa trên các căn cứ pháp lý, quy hoạch và phân định thành hai khu vực.

Khu vực bảo vệ I có diện tích 11.512,57 ha, bao gồm các yếu tố gốc cấu thành di tích và các không gian chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, kỹ thuật, địa chất - địa mạo, thẩm mỹ và đa dạng sinh học.

Các thành viên Hội đồng Di sản cấp bộ khảo sát di tích quốc gia Hồ Thác Bà.

Khu vực này gồm bốn phân khu trọng điểm. Trong đó, phân khu 1 gắn với Nhà máy thủy điện Thác Bà, có diện tích khoanh vùng 651,87 ha; phân khu 2 gắn với đền Thác Bà, diện tích 0,50 ha; phân khu 3 gắn với thành Việt Tĩnh, diện tích 6,05 ha. Phân khu 4 là khu vực trung tâm, gồm động Thủy Tiên, núi Bang, núi Thái Bảo (núi Chàng Rể) và động Xuân Long, có diện tích khoanh vùng 10.854,15 ha.

Việc khoanh vùng khu vực bảo vệ I căn cứ vào ranh giới địa lý, mốc tọa độ VN-2000 và bản đồ GIS.

Cảnh quan hồ Thác Bà.

Khu vực bảo vệ II có diện tích 11.487,43 ha, là vùng đệm sinh thái, cảnh quan và an toàn lòng hồ. Phạm vi khu vực này bao phủ không gian mặt nước và vùng bán ngập trên địa bàn tám xã lòng hồ, gồm: Thác Bà, Yên Bình, Yên Thành, Bảo Ái, Cảm Nhân, Mường Lai, Tân Lĩnh và Phúc Lợi.

Việc điều chỉnh ranh giới các khu vực bảo vệ di tích nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di tích; đồng thời phát huy giá trị di tích gắn với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch vùng hồ Thác Bà.