Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Sáng ngày 9/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định số 298/2026/NĐ-CP.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì hội nghị trao quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ.

Theo đó, ngày 8/10/2026, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký các Quyết định về công tác cán bộ, cụ thể:

Điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí cho ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ lãnh đạo các đơn vị: ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; bổ nhiệm ông Hoàng Hải Long, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bên cạnh đó, điều động, bổ nhiệm bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện cho ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; bổ nhiệm bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bổ nhiệm ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; bổ nhiệm ông Nghiêm Hà Hải, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Điều động, bổ nhiệm ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; bổ nhiệm ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.