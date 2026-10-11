Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm lãnh đạo nhiều cục, vụ

Ngày 9/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì. Các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo được Bộ trưởng ký ngày 8/10/2026.

Đáng chú ý, theo Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lê Quang Tự Do, tân Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Trần Huấn

Cùng với đó, ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí theo Quyết định số 2692/QĐ-BVHTTDL.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Báo chí theo Quyết định số 2693/QĐ-BVHTTDL.

Đối với Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ trưởng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện theo Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL.

Năm nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Tại Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số theo Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL.

Các Phó Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số được bổ nhiệm gồm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Chấn, bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và ông Nguyễn Chấn trước khi được bổ nhiệm là Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Ba nhân sự còn lại gồm bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn từng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định cho ông Lưu Đình Phúc. Ảnh: Trần Huấn

Đối với Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình theo Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL.

Bảy nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng đơn vị này gồm ông Phạm Anh Tuấn, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Vi Thanh Hoài, ông Khuất Văn Quý, ông Nghiêm Hà Hải, bà Trần Thị Bích Huyền và ông Ngô Thanh Hiển.

Ngoài ra, Bộ trưởng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức, nhân sự lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các đơn vị thuộc Bộ được sắp xếp, tổ chức lại theo chức năng, nhiệm vụ mới.

Theo Bộ trưởng, quá trình sắp xếp đã giảm số đầu mối đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước từ 24 xuống còn 20. Việc tinh gọn bộ máy hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bộ trưởng yêu cầu đội ngũ lãnh đạo được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo; đồng thời chủ động triển khai nhiệm vụ, tạo ra những kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực được phân công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành xuất bản, thư viện trong thời gian tới.

Theo ông Lưu Đình Phúc, hoạt động sáng tạo, biên tập, xuất bản, phát hành và thư viện cần từng bước ứng dụng dữ liệu, công nghệ, đồng thời tăng cường bảo vệ bản quyền số và nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý sách lậu.

Trong khi đó, tân Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ khi được giao nhiệm vụ mới.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, dành tâm huyết và nỗ lực cùng tập thể đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí.