Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm 4 Cục trưởng

Trước đó, ngày 8/10, trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTT&DL nhằm kiện toàn nhân sự tại các đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh đã ký các quyết định bổ nhiệm Cục trưởng các đơn vị: Cục Xuất bản và Thư viện, Cục Báo chí, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì buổi lễ. Ảnh: Trần Huấn

Theo các Quyết định, ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc. Ảnh: Trần Huấn

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do. Ảnh: Trần Huấn

Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Ninh Thị Thu Hương. Ảnh: Trần Huấn

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa - Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Hoàng Lan. Ảnh: Trần Huấn

Bên cạnh 4 quyết định bổ nhiệm Cục trưởng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng ký các quyết định bổ nhiệm, điều động nhiều Phó Cục trưởng.

Tại Cục Xuất bản và Thư viện, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Tại Cục Báo chí, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Hà Yên và ông Nguyễn Văn Thuật.

Tại Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm ông Phạm Anh Tuấn, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Vi Thanh Hoài, ông Khuất Văn Quý, ông Nghiêm Hà Hải, bà Trần Thị Bích Huyền và ông Ngô Thanh Hiển.

Tại Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Chấn, bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (nay là Cục Xuất bản và Thư viện) được bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTT&DL.