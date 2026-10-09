Bộ văn hoá Thể thao Du lịch tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV

Ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu chủ trì họp báo

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV

Trong quý IV năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật, đề án và chiến lược phát triển ngành.

Trong lĩnh vực văn hóa, Bộ tập trung bảo vệ hồ sơ “Mo Mường” tại kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO năm 2003, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật theo kế hoạch. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa tiếp tục được triển khai.

Về thể thao, Bộ tập trung tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và chuẩn bị lực lượng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế. Trong lĩnh vực du lịch, các nhiệm vụ trọng tâm gồm triển khai nghị quyết về phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá và thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ cũng đặt mục tiêu nâng cao tốc độ và chất lượng chuyển đổi số, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí dành sự quan tâm đến nhiều vấn đề đang được dư luận chú ý. Giải đáp các câu hỏi của báo chí, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý và tìm kiếm động lực phát triển mới cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ sáng tạo.

Ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ mong muốn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên trên cả nước. Qua đó, công tác thông tin, truyền thông về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và báo chí ngày càng sâu sát, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Với phương châm truyền thông “Đi trước mở đường – Đi cùng thực hiện – Đi sau tổng kết”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí, góp phần lan tỏa những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển ngành trong năm 2026.

Đại diện các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự họp báo

Trong quý III năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí và truyền thông, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 17,68 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874 nghìn tỷ đồng; thể thao Việt Nam giành 428 huy chương tại các giải đấu quốc tế.

Hoàn thiện thể chế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Theo thông tin báo chí phục vụ họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ đột xuất và yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, Bộ đã chủ động triển khai chương trình công tác, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Trong quý III, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng. Bộ đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và các chương trình hành động liên quan đến phát triển văn hóa, du lịch.

Trên lĩnh vực văn hóa, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản được triển khai thông qua việc thẩm định, lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích; hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có hồ sơ “Ca Huế” đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO.

Đối với văn hóa các dân tộc thiểu số, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 269/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026, quy định một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm tạo cơ sở cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy giá trị di sản gắn với đời sống cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, các hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thư viện và văn hóa cơ sở tiếp tục được triển khai. Công tác bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan được tăng cường, với 2.149 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được cấp trong quý III.

Thể thao Việt Nam giành 428 huy chương tại các giải đấu quốc tế

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, Bộ tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trong quý III, các địa phương, liên đoàn và hiệp hội thể thao quốc gia đã phối hợp tổ chức 68 giải thể thao quốc gia và quốc tế tại Việt Nam cùng 19 lớp tập huấn. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế và giành tổng cộng 428 huy chương, gồm 183 huy chương vàng, 96 huy chương bạc và 149 huy chương đồng.

Đáng chú ý, đội tuyển bóng đá quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư tại ASEAN Cup, góp phần tạo dấu ấn cho thể thao Việt Nam trong năm 2026.

Đối với thể thao quần chúng, Bộ tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tổ chức các giải thể thao phong trào và chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ mong muốn ngành VHTTDL tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên trên cả nước

Du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực

Du lịch là một trong những lĩnh vực ghi nhận kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 17,68 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 70,7% kế hoạch đón 25 triệu lượt khách trong cả năm.

Riêng tháng 9/2026, Việt Nam đón gần 1,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Khách du lịch nội địa trong 9 tháng ước đạt 126 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và bằng 77,6% kế hoạch năm.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Bộ đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai các chương trình liên kết thị trường. Các hoạt động đáng chú ý gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026), Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 và các nhiệm vụ trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và truyền thông

Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật; tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Công tác xuất bản tiếp tục được quan tâm, với Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026 theo báo cáo của Bộ. Đồng thời, Bộ triển khai các hoạt động chuẩn bị Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX và tham gia các hội chợ sách quốc tế.

Đối với công nghiệp văn hóa, Bộ đang xây dựng dự án Luật Bản quyền tác giả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa cũng được xác định là nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các nguồn lực văn hóa.

Chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành ngành.