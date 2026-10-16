Bộ Văn hóa đề xuất thi hoa hậu, biểu diễn không cần chờ giấy phép

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang lấy ý kiến dự thảo nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Theo dự thảo, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.

Cụ thể, dự thảo giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP.

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải kèm kịch bản chương trình thể hiện chi tiết nội dung, tiết mục biểu diễn và danh mục tác phẩm gắn với tác giả.

Việc sửa đổi không nhằm ban hành chính sách mới, không làm phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Phương thức quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời bảo đảm có biện pháp quản lý thay thế, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Các hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trước đây phải được chấp thuận nay chuyển sang thực hiện thông báo.

Quy định về thông báo được sắp xếp theo một kết cấu thống nhất gồm nghĩa vụ thông báo, cơ quan tiếp nhận thông báo, trình tự thông báo và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận. Thời hạn thông báo kế thừa quy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân đã thông báo đúng, đủ và không bị yêu cầu dừng thì được tổ chức hoạt động, không chờ văn bản cho phép của cơ quan nhà nước.

Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải kèm đề án tổ chức.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ bốn thủ tục hành chính gồm cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu, cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải kèm kịch bản chương trình thể hiện chi tiết nội dung, tiết mục biểu diễn và danh mục tác phẩm gắn với tác giả, người chịu trách nhiệm chính về nội dung chương trình, tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt.

Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải kèm đề án tổ chức, trừ cuộc thi, liên hoan phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc dành cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức.

Dự thảo cũng không đề cập quy định về phân quyền. Theo đó, hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc T.Ư, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc T.Ư sẽ thông báo tại UBND cấp tỉnh nơi tổ chức.

Thẩm quyền tiếp nhận thông báo của UBND cấp xã theo Nghị định số 137/2025/NĐ-CP được quy định trong Nghị định, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ VHTTDL tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn.