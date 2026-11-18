Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Đây là cuộc gặp cấp lãnh đạo đầu tiên của nhóm Quad sau hơn hai năm.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo phản đối những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng cưỡng ép kinh tế, trong đó có việc áp đặt các hạn chế xuất khẩu tùy tiện. Tuyên bố không nêu đích danh quốc gia nào, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và những thách thức đối với chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng gia tăng.

Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm và sự thống nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời cam kết duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định.

Về hợp tác, Quad thúc đẩy các sáng kiến bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, tự do hàng hải, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường giám sát hàng hải. Theo kế hoạch, máy bay tuần tra của bốn nước sẽ lần đầu tham gia một cuộc tập trận hàng hải chung trong khuôn khổ Quad vào năm 2027. Nhóm cũng dự kiến tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp Quad vào đầu năm 2027 nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư.

Được tái thành lập năm 2017, Quad là cơ chế hợp tác giữa Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, tập trung vào các vấn đề an ninh, kinh tế và phát triển khu vực. Australia sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch nhóm vào năm 2027.