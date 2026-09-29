Bộ Tư pháp triển khai thí điểm thực hiện chế định luật sư công

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, khu vực công quản lý khối lượng tài sản, nguồn lực và các dự án kinh tế - xã hội rất lớn. Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, các quan hệ pháp lý phát sinh ngày càng đa dạng, phức tạp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu khai mạc hội nghị.

"Những tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế hay các vụ việc hành chính, dân sự phức tạp trong nước nếu không được phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa và xử lý bằng các công cụ pháp lý sắc bén, chuyên nghiệp, chúng ta sẽ đối diện với hậu quả nặng nề về kinh tế, uy tín quốc gia có nguy cơ bị giảm sút", Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nói.

Sự ra đời của chế định luật sư công, theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24-4-2026 về thí điểm thực hiện chế định luật sư công, đánh dấu bước tiến lịch sử, một "đột phá thể chế" trong công tác bổ trợ tư pháp, nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công.

Theo đó, lần đầu tiên, Nhà nước ta thiết lập một lực lượng luật sư chuyên nghiệp ngay trong nội bộ các cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước - những người vừa mang phẩm chất, bản lĩnh của người cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, vừa sở hữu chứng chỉ hành nghề, kỹ năng tranh tụng, tư vấn độc lập của một luật sư thực thụ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện thí điểm là từ ngày 1-10-2026 đến 30-9-2028. Có 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố tham gia thực hiện thí điểm.

"Thời gian 24 tháng là rất ngắn, khối lượng công việc đòi hỏi rất lớn. Thí điểm không phải là làm thử cho biết, mà thí điểm là làm thật, làm quyết liệt để rút ra bài học thực tiễn, làm nền tảng hoàn thiện hệ thống pháp luật về lâu dài", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu bật ý nghĩa của hội nghị trong việc chuyển hóa chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Chính phủ triển khai thí điểm chế định luật sư công thành hành động, tạo nhận thức thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc; xác định rõ trách nhiệm, cách thức triển khai của từng bộ, địa phương thực hiện thí điểm, bảo đảm vận hành thông suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, đây là cơ hội để nhìn lại quá trình chuẩn bị triển khai chế định này; thẳng thắn nhìn nhận, phát hiện sớm các điểm nghẽn có thể xảy ra về nguồn lực, cơ chế phân công hay các vấn đề khác liên quan đến quá trình thực thi để có giải pháp xử lý ngay.