Bộ Tư pháp triển khai thí điểm chế định luật sư công

Ngày 29/9, Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công nhằm tháo gỡ vướng mắc nhân lực, sẵn sàng thực thi hiệu quả từ ngày 1/10/2026.

Bộ Tư pháp triển khai thí điểm luật sư công. Ảnh: Hoàng Huy

Thí điểm tại 8 bộ và 10 địa phương

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trung tâm Bộ Tư pháp tới 10 điểm cầu địa phương dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú.

Tại Hội nghị, ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), cho biết việc thí điểm luật sư công được tổ chức và thực hiện tại các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện thí điểm 2 năm, từ 1/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028.

Ông Hồng nêu rõ tiêu chuẩn của luật sư công gồm: là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước; có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính; có đủ tiêu chuẩn luật sư để được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý.

“Luật sư công cơ bản có tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn của luật sư hành nghề theo quy định của Luật Luật sư”, ông Hồng nhấn mạnh.

Cơ quan thực hiện thí điểm căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng để xác định số lượng luật sư công, đồng thời chú trọng chất lượng để phát huy hiệu quả khi thực hiện chế định này.

Cần nguồn lực tư vấn pháp lý cho chính quyền

Chia sẻ về việc chuẩn bị thực hiện chính sách mới, đại diện UBND TP Đồng Nai cho biết địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện. Dự kiến lực lượng ban đầu có khoảng 84 người, trong đó 5 trường hợp đủ điều kiện miễn đào tạo, tập sự theo quy định và khoảng 76 người là chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính ngành luật.

Đồng Nai có áp lực rất lớn khi toàn tỉnh có 44 khu công nghiệp với hơn 2.400 doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư. Các vụ tranh chấp hợp đồng pháp lý quốc tế ngày càng gia tăng, trong khi nguồn lực tư vấn pháp lý cho chính quyền còn hạn chế.

Địa phương đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm mang tính chất mới như tàu điện ngầm, đòi hỏi đội ngũ tư vấn phải có trình độ và kinh nghiệm quốc tế. Địa phương cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lộ bí mật nhà nước, thông tin nội bộ nếu sử dụng luật sư công thuộc các tổ chức ngoài khu vực nhà nước.

Đề nghị ban hành hướng dẫn về chương trình bồi dưỡng

Ở góc độ chuyên môn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đào Ngọc Chuyền đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương ban hành hướng dẫn về hồ sơ, lịch kiểm tra tập sự, chương trình bồi dưỡng và tiêu chí đánh giá theo Nghị định 364/2026/NĐ-CP.

Liên đoàn kiến nghị 8 Bộ và 10 địa phương thí điểm sớm xác định nhu cầu vị trí, rà soát nhân sự, lập dự toán kinh phí và danh mục vụ việc cụ thể. Việc cử luật sư công bắt buộc phải có văn bản nêu rõ nhiệm vụ, thời hạn và chế độ đãi ngộ.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cam kết sẵn sàng cử nhân sự tham gia Hội đồng kiểm tra, phối hợp xây dựng chương trình bồi dưỡng, tiếp nhận gia nhập và cấp Thẻ luật sư đúng hạn.

Nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, các bên cần thành lập đầu mối phối hợp giữa Bộ Tư pháp, cơ quan thí điểm và các Đoàn Luật sư để duy trì giao ban định kỳ, chia sẻ số liệu thực tế.

Toàn bộ quá trình triển khai sẽ được đánh giá kỹ lưỡng, thu thập chứng cứ thực tiễn để đề xuất khuôn khổ pháp lý ổn định sau khi kết thúc thí điểm vào ngày 30/9/2028.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kịp thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn phát sinh hoặc tham mưu Chính phủ xem xét giải quyết, bảo đảm việc thí điểm đạt chất lượng và đúng quy định pháp luật.