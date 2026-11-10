Bộ Tư pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 10-11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Tư pháp kết nối đến điểm cầu các địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và đại diện các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư pháp đã giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật số 15/2026/QH16), tập trung vào các nội dung như: Nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; cơ quan giải quyết bồi thường; trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ; về lập dự toán, quyết toán kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường; quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước...

Hội nghị còn quán triệt những nhiệm vụ cần thực hiện để triển khai thi hành Luật số 15/2026/QH16 theo Quyết định số 1788, ngày 15-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ, như: Hoàn thành việc tổ chức quán triệt, triển khai thi hành luật đến công chức làm công tác bồi thường nhà nước trong bộ, ngành, địa phương bằng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm phù hợp với luật; tổ chức truyền thông, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; công bố công khai thủ tục hành chính về bồi thường nhà nước theo quy định; rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Các đại biểu cũng trao đổi về những tồn tại, khó khăn, kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai công tác bồi thường nhà nước tại bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 1788. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời trao đổi, thông tin về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn, giải đáp.