Bộ Tư pháp trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế

Phát biểu chúc mừng lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, theo quy định tại Nghị định số 383/2026/NĐ-CP ngày 8/10/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2026/NĐ-CP phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới và có thay đổi trong cơ cấu tổ chức. Cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tư pháp được bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người. Về cơ cấu tổ chức, Vụ Hợp tác quốc tế được chuyển đổi thành Cục Hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh mới, khi lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi công tác quản lý không chỉ thay đổi về lượng mà còn phải có sự thay đổi về chất. Chính vì vậy, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, cũng như trong quá trình xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đã nhiều lần làm việc với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ được đồng bộ, chặt chẽ. Ngày 28/10/2026, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu chúc mừng

Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí được bổ nhiệm Bộ trưởng nêu rõ, đây đều là những cán bộ có bản lĩnh, có nhiều năm kinh nghiệm, tâm huyết với công việc, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật, cải cách tư pháp, đồng thời có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ công tác tốt. Đây là những điều kiện thuận lợi để các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác. Đồng thời, mong các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Hợp tác quốc tế, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn trong việc hỗ trợ, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ theo các quyết định của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và kinh nghiệm công tác, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức của Cục sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của lĩnh vực pháp luật, cải cách tư pháp cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về nhân quyền.

Thay mặt lãnh đạo Cục phát biểu nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên bày tỏ sự trân trọng trước quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với quá trình kiện toàn, chuyển đổi mô hình tổ chức của đơn vị.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên phát biểu nhận nhiệm vụ

Trên cơ sở những định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Cục Hợp tác quốc tế xác định sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ mới được bổ sung và các nhiệm vụ đang chuẩn bị tiếp nhận. Đặc biệt, Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Cục trưởng Nguyễn Hữu Huyên cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, chủ động sắp xếp, tổ chức công việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai công tác chuyên môn.