Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình

Sáng 15-10, tại Khánh Hòa, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về một số quy định pháp luật dân sự, pháp luật hôn nhân và gia đình. Bà Lê Thị Hoàng Thanh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế và bà Nguyễn Thụy Thanh Yên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có hơn 70 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, công chức một số cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp, hộ tịch tại các phường, xã; các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về nhiều vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình. Nổi bật là các vướng mắc trong xác nhận tình trạng hôn nhân đối với trường hợp sống chung trước ngày 3-1-1987; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp xác minh lịch sử cư trú; quản lý vấn đề tảo hôn, đồng giới; ly hôn và quyền trực tiếp nuôi con; nghĩa vụ cấp dưỡng và phân chia tài sản chung của vợ chồng…

Một đại biểu phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Cục Pháp luật dân sự - kinh tế đã trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề, lưu ý một số nội dung áp dụng pháp luật về 2 lĩnh vực trên trong công tác tư pháp tại địa phương; đồng thời ghi nhận, tổng hợp một số nội dung còn lại để báo cáo, đề xuất cấp trên giải quyết.