Chiều 17/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã có buổi tiếp ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA). Đây là lần thứ tư ông Marcin Czepelak đến thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam, sau các chuyến thăm vào năm 2022, 2023 và 2025.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho rằng, những chuyến thăm của ông Marcin Czepelak cho thấy sự gắn kết trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực (PCA). Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vai trò của PCA và đã có những đóng góp cụ thể về nhân sự. Trên cơ sở phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp đã chỉ định hai trọng tài viên Việt Nam tại PCA nhiệm kỳ 2025–2030.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tiếp ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Quốc hội Việt Nam đã ban hành những văn bản pháp luật rất quan trọng trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp: Nghị quyết số 20/2026/QH16 ngày 23/4/2026 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Các văn bản này đặt ra nhiều nhiệm vụ mới cho Bộ Tư pháp về nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp chia sẻ, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế, một nhiệm vụ đã được lãnh đạo Bộ chia sẻ và mong muốn PCA hỗ trợ từ cuộc gặp năm 2025. Theo đó, Bộ Tư pháp Việt Nam đề nghị PCA hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ trọng tài viên và nhân sự của Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFCA); tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tư vấn xây dựng quy tắc trọng tài và quy chế hoạt động của VIFCA...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cũng đề nghị PCA tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết tranh chấp quốc tế, nhất là luật sư công tại Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương đang thí điểm chế định này. Hai bên có thể phối hợp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tổ chức các khóa diễn án chuyên sâu. Thứ trưởng cũng đề nghị PCA xem xét thiết lập cơ chế tiếp nhận cán bộ pháp lý và luật sư công xuất sắc của Việt Nam đến làm việc hoặc thực tập theo hình thức biệt phái tại Văn phòng PCA ở Hà Nội, qua đó giúp họ tiếp cận trực tiếp với các thủ tục tố tụng trọng tài.

Ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực, bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn, đồng thời bày tỏ đồng thuận với những nội dung hợp tác được hai bên trao đổi tại buổi làm việc.