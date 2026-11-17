Phát biểu chào mừng ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA) lần thứ 4 đến thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam sau các lần đến thăm vào năm 2022, 2023 và 2025, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nêu rõ, sự hiện diện thường xuyên của ông khẳng định quan hệ đối tác chiến lược và sự gắn kết chặt chẽ giữa Việt Nam và PCA. Đồng thời, khẳng định Việt Nam luôn đề cao vai trò của PCA và đã có những đóng góp thiết thực về nhân sự, cụ thể, trên cơ sở phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp đã tiến hành chỉ định 02 cá nhân làm Trọng tài viên Việt Nam tại PCA nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ trưởng cho biết việc Quốc hội Việt Nam vừa ban hành những văn bản pháp luật rất quan trọng trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp: Nghị quyết số 20/2026/QH16 ngày 23/4/2026 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; và Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Các văn bản này đặt ra nhiều nhiệm vụ mới cho Bộ Tư pháp về nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật quốc tế.

Thông tin về việc Việt Nam đã thành lập 02 Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Để phục vụ cho cơ chế này, Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFCA) cũng đã được thành lập để giải quyết tranh chấp liên quan đến đầu tư, kinh doanh, thương mại bằng trọng tài và hòa giải thương mại.

Thứ trưởng nêu rõ, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế, một nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Bộ chia sẻ và mong muốn PCA hỗ trợ từ cuộc gặp năm 2025. Theo đó, Bộ Tư pháp Việt Nam đề nghị PCA giới thiệu cho các trọng tài viên uy tín trên thế giới về VIFCA thuộc Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, đồng thời giới thiệu trọng tài viên tham gia giải quyết tranh chấp tại VIFCA; hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ trọng tài viên và nhân sự của VIFCA; tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế đồng thời tư vấn trong xây dựng Quy tắc trọng tài và Quy chế hoạt động của VIFCA.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề xuất hợp tác mở rộng các lĩnh vực cụ thể như: Văn phòng PCA tại Hà Nội, trên cơ sở thực tiễn hoạt động, tiếp tục đóng góp thiết thực vào hoạt động góp ý hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, cụ thể là gửi ý kiến tham gia vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại tới cơ quan chủ trì soạn thảo là Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng thời, đề nghị PCA tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ giải quyết tranh chấp quốc tế, đặc biệt là đội ngũ luật sư công tại Bộ Tư pháp cũng như tại các Bộ, ngành, địa phương đang thực hiện thí điểm chế định luật sư công; phối hợp chia sẻ các thực tiễn tốt nhất, tổ chức các khóa diễn án chuyên sâu, và xem xét thiết lập cơ chế tiếp nhận cán bộ pháp lý, luật sư công xuất sắc của Việt Nam sang làm việc hoặc thực tập biệt phái tại Văn phòng PCA Hà Nội để cọ xát trực tiếp với các thủ tục tố tụng.

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam, ông Marcin Czepelak trao đổi, thống nhất các nội dung được chia sẻ.