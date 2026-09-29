Bộ Tư pháp thí điểm thực hiện chế định luật sư công từ ngày 1-10-2026

Sáng 29-9, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 10 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện các sở, ngành, UBND cấp xã, Đoàn Luật sư tỉnh và một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn.

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 7-4-2026 của Bộ Chính trị về Đề án “Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 24/2026/QH16 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, có hiệu lực từ ngày 1-10-2026. Việc thí điểm được thực hiện tại 8 bộ và UBND 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Khánh Hòa. Thời gian thí điểm là 2 năm, từ ngày 1-10-2026 đến 30-9-2028. Hoạt động của luật sư công không bao gồm hoạt động trợ giúp pháp lý, không trùng lặp với hoạt động pháp chế của cơ quan, đơn vị. Ngoài giải quyết các vụ việc có tính chất pháp lý, luật sư công còn phải thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, công an theo quy định.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình quán triệt, phổ biến Kết luận số 23-KL/TW, Nghị quyết số 24/2026/QH16; kết quả rà soát nguồn nhân lực; nhu cầu sử dụng luật sư công; dự kiến triển khai. Các đại biểu cũng chia sẻ những "điểm nghẽn" về nguồn lực, cơ chế phân công và các vấn đề liên quan đến quá trình thực thi, từ đó đề xuất giải pháp kịp thời xử lý.

Riêng tại tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Kết luận số 23-KL/TW đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở để quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy các sở thực hiện. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2026/QH16; rà soát, xác định 26 nhân sự đáp ứng điều kiện trở thành luật sư công… UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, ban hành thông tư quy định chi tiết một số vấn đề liên quan đến chế định luật sư công và thường xuyên hướng dẫn các địa phương thực hiện thí điểm...

Nhiều luật sư Khánh Hòa tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định, việc thực hiện chế định luật sư công là bước đi đột phá chiến lược nhằm chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước từ sớm, từ xa. Để triển khai hiệu quả, các cơ quan thí điểm cần tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao nhận thức, phân định rõ vai trò luật sư công với công tác pháp chế, thanh tra, trợ giúp pháp lý và đẩy mạnh truyền thông. Thứ hai, quyết liệt kiện toàn đội ngũ được lựa chọn đợt 1 trước ngày 15-10-2026. Thứ ba, phân công ngay các nhiệm vụ pháp lý phức tạp như thẩm định dự án, tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế, vụ kiện hành chính; bảo đảm độc lập chuyên môn, phòng ngừa xung đột lợi ích, bảo đảm kinh phí, chế độ và chủ động ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư uy tín khi cần thiết. Thứ tư, phối hợp giải quyết các thủ tục gia nhập đoàn luật sư và cấp thẻ luật sư công ngay trong ngày, chậm nhất không quá 2 ngày. Thứ năm, tăng cường đào tạo, kiểm tra và báo cáo định kỳ 3 tháng/lần gửi Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và làm cơ sở tổng kết giai đoạn thí điểm.