Bộ Tư pháp: Rà soát hơn 45.000 văn bản, tập trung xử lý 'điểm nghẽn' liên ngành

Ngày 7/10, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp trao đổi, thảo luận về các nội dung cần hoàn thiện, đánh giá chuyên sâu tại Báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu khai mạc và điều hành cuộc họp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho biết, cuộc họp vừa nhằm làm việc, vừa triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của Ban Chỉ đạo. Ngày 26/9 vừa qua, Ban Chỉ đạo đã có báo cáo chính thức trình Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật về tình hình, kết quả triển khai công tác tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Hồ Quang Huy cho rằng, yêu cầu đặt ra là phải chỉ ra được các điểm nghẽn có tính hệ thống, liên ngành đang cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần nêu rõ vấn đề, nội dung nào có tính hệ thống, liên ngành đã được các Bộ, ngành phát hiện, trao đổi và thống nhất phương án xử lý; đồng thời xác định những vấn đề mà hiện nay giữa các Bộ, ngành còn có ý kiến khác nhau về phương án xử lý.

Cùng với đó, phải xác định rõ những khoảng trống pháp lý, các chủ trương, đường lối của Đảng chưa được thể chế hóa đầy đủ trong các văn bản hoặc chưa được điều chỉnh. Theo ông Hồ Quang Huy, đây là nội dung đã được nhấn mạnh trong quá trình tổng rà soát, nhưng qua cách tiếp cận hiện nay vẫn cho thấy việc rà soát mới chủ yếu được thực hiện ở góc độ từng Bộ, ngành và từng văn bản, chưa có tính hệ thống. Tình trạng này có thể dẫn đến việc xử lý văn bản này nhưng lại vướng ở văn bản khác, đồng thời gây lúng túng trong quá trình thiết kế chính sách. Vì vậy, yêu cầu đối với đợt tổng rà soát lần này không chỉ là kiểm kê, xác định các vấn đề của từng bộ, ngành mà phải nhìn nhận ở góc độ hệ thống.

Ông Hồ Quang Huy cho biết, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng một báo cáo chung để xác định đâu là những điểm nghẽn mang tính hệ thống và phương án xử lý ở các bộ, ngành. Ông Hồ Quang Huy đề nghị các bộ, ngành nhìn một cách khách quan từ hoạt động quản lý nhà nước của mình để chỉ ra những vấn đề mang tính liên ngành mà Bộ, ngành đang phải tập trung giải quyết nhưng còn vướng mắc với các lĩnh vực khác có liên quan.

Với hơn 45.000 văn bản đã bước đầu được rà soát từ Trung ương đến địa phương, bên cạnh việc xác định các văn bản cần xử lý, lần này cần có sự sàng lọc mang tính định tính cao hơn, tập trung nhận diện những vấn đề có tính hệ thống, liên ngành.

Thông tin về các nhiệm vụ triển khai trong tháng 10, ông Hồ Quang Huy đề nghị các thành viên Tổ giúp việc thẳng thắn, cởi mở trao đổi các vấn đề từ góc độ của chủ thể được giao nhiệm vụ. Bộ Tư pháp cũng đã kịp thời có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và đơn vị trực thuộc để tiếp tục đề xuất những nội dung có tính chất liên ngành.

Qua trao đổi tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành nhất trí cho rằng yêu cầu quan trọng đặt ra trong giai đoạn này là kết quả tổng rà soát không chỉ dừng ở việc thống kê, xác định các văn bản cần xử lý theo từng lĩnh vực, mà cần tiếp tục làm rõ những vấn đề có tính hệ thống, liên ngành và những điểm còn chưa thống nhất giữa các quy định pháp luật. Các ý kiến cho thấy, nhiều vấn đề không thể được xử lý chỉ trong phạm vi một văn bản hoặc một lĩnh vực riêng lẻ, mà đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan ngay trong quá trình tổng rà soát…