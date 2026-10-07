Bộ Tư pháp nhận giải thưởng Chính phủ số ASOCIO 2026

Tại Lễ trao Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026 diễn ra tại Jakarta (Indonesia) tối 6/10, Bộ Tư pháp đã chính thức nhận Giải thưởng Chính phủ số (ASOCIO Digital Government Award). Đây là sự kiện do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức, tôn vinh các cơ quan và doanh nghiệp xuất sắc trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo thông tin từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Bộ Tư pháp được vinh danh nhờ thành tựu xây dựng Nền tảng Pháp luật Số quốc gia, tái cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và phát triển các công cụ số hỗ trợ xây dựng, thực thi và tiếp cận pháp luật.

Hệ thống đã số hóa, chuẩn hóa hơn 168.000 văn bản quy phạm pháp luật, trích xuất hơn 1,7 triệu điều/khoản/điểm, tương đương hơn 9,1 triệu trường dữ liệu máy có thể đọc để phục vụ AI phân tích. Hệ thống phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ với tỷ lệ xử lý gần 95%.

Đoàn Việt Nam tại lễ trao giải ASOCIO Digital & AI Awards 2026 tối 6/10 tại Indonesia. Ảnh: VINASA

Việt Nam thắng lớn 10 hạng mục

Thành tích của Bộ Tư pháp nằm trong thắng lợi chung của đoàn Việt Nam khi 8 tổ chức, doanh nghiệp đã xuất sắc giành 10 giải thưởng.

Bên cạnh Bộ Tư pháp, các đơn vị được xướng tên bao gồm: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội với Giải thưởng Phát triển Nhân tài; Công ty Cổ phần VTI với Giải thưởng Dịch vụ Doanh nghiệp Toàn cầu; VNPT Cyber Immunity (Tập đoàn VNPT) nhận Giải thưởng AI trong An ninh mạng...

Đây là năm đầu tiên ASOCIO triển khai các hạng mục giải thưởng AI chuyên biệt. Việc các đại diện Việt Nam - từ cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo đến doanh nghiệp công nghệ, đồng loạt được vinh danh khẳng định bước chuyển dịch quan trọng của hệ sinh thái công nghệ trong nước.

VINASA nhận định cơ cấu 10 giải thưởng của Việt Nam tại ASOCIO 2026 cho thấy Việt Nam đang từng bước dịch chuyển từ gia công và cung cấp dịch vụ CNTT sang phát triển nền tảng, làm chủ giải pháp, đưa AI vào các quy trình lõi và giải quyết những bài toán có quy mô lớn.

Theo Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa, điều đáng giá nhất là nhiều giải pháp đã được triển khai ở quy mô lớn và tạo ra hiệu quả có thể đo lường được. “Đây là nền tảng để công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số của khu vực, đồng thời đưa các sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam ra thị trường quốc tế”, ông nhấn mạnh.