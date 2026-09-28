Bộ Tư pháp: Hoàn thiện đội ngũ luật sư công trước ngày 15/10

Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tổ chức hành nghề luật sư gấp rút triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm chế định luật sư công chính thức đi vào thực tiễn từ ngày 1/10/2026.

Tuyển dụng, tiếp nhận luật sư và chuyên gia có kinh nghiệm bổ sung cho đội ngũ luật sư công. Ảnh: Hoàng Huy

Khẩn trương triển khai

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng vừa ký văn bản gửi các Bộ, địa phương thực hiện thí điểm và tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Văn bản nêu rõ, luật sư công là cơ chế hoàn toàn mới, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam nhằm bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước tại các cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước trong các tranh chấp pháp lý phức tạp trong và ngoài nước.

Do thời gian thí điểm chỉ kéo dài 24 tháng, nếu không khẩn trương và đồng bộ ngay từ giai đoạn khởi đầu, chế định sẽ khó đi vào cuộc sống và không thể đạt được các mục tiêu đề ra.

Để bảo đảm chế định luật sư công đi vào thực tiễn từ ngày 1/10/2026, Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết số 24/2026/QH16 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, Nghị định số 364/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 và Quyết định số 955/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16.

Cụ thể, đối với các cơ quan thực hiện thí điểm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vị trí, vai trò của luật sư công.

Nội dung tập trung vào cơ sở pháp lý, sự cần thiết, mục đích, tiêu chuẩn điều kiện trở thành luật sư công, quy trình đào tạo, tập sự, cấp Chứng chỉ hành nghề, gia nhập Đoàn Luật sư và cấp Thẻ luật sư. Đồng thời, văn bản nhấn mạnh yêu cầu làm rõ quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách và phạm vi công việc của luật sư công, phân biệt rõ hoạt động này với công tác pháp chế và trợ giúp pháp lý.

Song song đó, các cơ quan cần kịp thời thông tin, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, vụ việc tiêu biểu thể hiện hiệu quả hoạt động của luật sư công. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng hóa trên các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội chính thức, chú trọng các sản phẩm trực quan như infographic, video ngắn.

Hình thành đội ngũ luật sư công trước ngày 15/10

Về công tác tổ chức nhân sự, các cơ quan thí điểm phải bảo đảm hình thành đội ngũ luật sư công trước ngày 15/10/2026. Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương rà soát cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm việc tại doanh nghiệp nhà nước đã có Chứng chỉ hành nghề hoặc thuộc diện miễn đào tạo, miễn tập sự để đề nghị cấp Chứng chỉ.

Hồ sơ đợt đầu tiên cần gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 5/10/2026 để thẩm định, bảo đảm công bố danh sách đợt 1 chậm nhất vào ngày 15/10/2026.

Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ ngay nhưng thuộc diện giảm thời gian tập sự, các cơ quan chủ động cử đi đào tạo, tập sự theo quy định tại Nghị định số 364/2026/NĐ-CP để tạo nguồn lâu dài.

Trường hợp có nhu cầu sử dụng nhưng nguồn nhân lực tại chỗ chưa đáp ứng, các đơn vị nghiên cứu tuyển dụng, tiếp nhận luật sư, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia thuộc diện miễn tập sự có trình độ phù hợp vào làm việc, bảo đảm không làm tăng tổng biên chế được giao.

Ngay sau khi nhân sự được cấp Chứng chỉ hành nghề, cơ quan thí điểm chỉ đạo rà soát các công việc có tính chất pháp lý để giao nhiệm vụ cụ thể; tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, bố trí kinh phí hỗ trợ hằng tháng, bồi dưỡng theo vụ việc, bảo đảm cơ sở vật chất và chế độ chính sách theo quy định.

Đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm giải quyết hồ sơ gia nhập ngay trong ngày và gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam để cấp Thẻ luật sư.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam ưu tiên thực hiện ngay việc cấp Thẻ. Các trường hợp đăng ký tập sự hành nghề luật sư cũng phải được Đoàn Luật sư giải quyết ngay, tuyệt đối không trì hoãn hay kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của chương trình thí điểm.