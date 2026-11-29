Lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp về tổng kết triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP của Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Chính phủ, tính đến hết ngày 26/11/2026, Bộ Tư pháp đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu của Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Cụ thể, đối với 21 nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được theo dõi trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn của Văn phòng Trung ương Đảng, các đơn vị đã hoàn thành 21/21 nhiệm vụ, trong đó 14 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn (chiếm 67%) và 7 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn (chiếm 33%).

Bộ Tư pháp họp giao ban Ban Chỉ đạo 57.

Trong 7 lĩnh vực trọng tâm, dấu ấn nổi bật hàng đầu của Bộ Tư pháp là hoàn thành 2/2 nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, về đích sớm 2 tháng đối với nhiệm vụ rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương và đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền. Với vai trò cơ quan chủ trì, Bộ Tư pháp đã huy động sự tham gia rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các tập đoàn công nghệ lớn (Viettel, FPT, VNPT, CMC, MobiFone...) để nhận diện các rào cản pháp lý đối với tiến trình chuyển đổi số.

Xác định dữ liệu là tài nguyên cốt lõi, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 7/7 nhiệm vụ về dữ liệu số và 5/5 nhiệm vụ về hạ tầng số. Bộ đã ban hành đồng bộ Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0 (tại Quyết định số 953/QĐ-BTP và Quyết định số 959/QĐ-BTP ngày 07/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), tạo chuẩn mực thống nhất cho việc kết nối, khai thác thông tin trong toàn ngành.

Theo Bộ Tư pháp, thước đo cao nhất của Chiến dịch 100 ngày tại Bộ Tư pháp là hiệu quả phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. Với việc hoàn thành 5/5 nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và 3/3 nhiệm vụ về nền tảng số, Bộ đã vận hành thống nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc từ ngày 01/7/2026 cho 250 thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực, kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp đăng nhập một lần (SSO) qua VNeID. Đồng thời, cập nhật phê duyệt kế hoạch triển khai 03 nền tảng số dùng chung quốc gia do Bộ là cơ quan chủ quản (Cổng Pháp luật Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Nền tảng số Pháp luật Việt Nam).

Cắt giảm tới 96,6% chi phí tuân thủ ở thủ tục trọng điểm

Trên bình diện toàn quốc, Bộ Tư pháp đã đôn đốc, thúc đẩy các bộ, ngành hoàn thành tái cấu trúc 774/774 thủ tục hành chính (đạt 100%) thuộc Phụ lục I Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, về đích trước thời hạn. Bộ Tư pháp đã chủ trì triển khai đánh giá thực chất việc cắt giảm, đơn giản hóa, tái cấu trúc thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu và xử lý đúng hạn; công bố công khai bảng xếp hạng hằng tháng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 766/QĐ-TTg (kết quả đánh giá được công bố, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại đại chỉ https://dichvucong.gov.vn/danh-gia-chat-luong-phuc-vu).

Riêng tại Bộ Tư pháp, Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối với 5 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Bảo hiểm, Hộ tịch) và hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo (học bạ số, văn bằng số) từ ngày 24/9/2026, giúp tự động điền và cắt giảm 16 thành phần hồ sơ của 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp.

Đặc biệt, phương án tái cấu trúc thủ tục “Yêu cầu thi hành án dân sự” (theo Quyết định số 2088/QĐ-BTP ngày 18/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) sử dụng dữ liệu bản án điện tử liên thông từ Tòa án nhân dân tối cao thay cho bản án giấy đã mang lại hiệu quả đột phá: thời gian thực hiện của người dân rút ngắn từ 05 giờ xuống còn 15 phút; chi phí tuân thủ giảm từ 295.000 đồng xuống còn 10.000 đồng mỗi hồ sơ (tương đương giảm 96,6%).

Ở lĩnh vực kinh tế số, Bộ Tư pháp đã ban hành đầy đủ quyết định công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối API cho các lĩnh vực cốt lõi, chuẩn hóa 17 danh mục dữ liệu dùng chung và công bố công khai 6/6 nhóm dữ liệu mở theo đúng lộ trình trên Cổng dữ liệu mở của Bộ (https://data.moj.gov.vn) như: dữ liệu thống kê ngành Tư pháp, tài sản thi hành án đưa ra bán đấu giá, danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý, báo cáo viên pháp luật trung ương... giúp doanh nghiệp và người dân tra cứu minh bạch, phòng ngừa rủi ro pháp lý trong các giao dịch dân sự, kinh tế.

Song hành với các kết quả chuyên môn, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 5/5 nhiệm vụ về bảo đảm nguồn lực: phân bổ dứt điểm 100% dự toán kinh phí chuyển đổi số năm 2026 ngay từ ngày 31/7/2026; chi trả đầy đủ chế độ hỗ trợ cho 100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP và gắn đánh giá, xếp loại cán bộ với chỉ số KPI/OKR dựa trên dữ liệu.