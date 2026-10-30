Bộ Tư pháp giới thiệu bộ nhận diện tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Bộ Tư pháp xây dựng Bộ nhận diện phục vụ công tác truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Bộ Tư pháp

Bộ nhận diện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được xây dựng nhằm phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông trên các nền tảng số. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Cùng với Bộ nhận diện, Bộ Tư pháp giới thiệu 26 khẩu hiệu tuyên truyền, gồm 21 khẩu hiệu theo Quyết định số 1497/QĐ-HĐPH ngày 16/6/2026 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và 5 khẩu hiệu mới bổ sung.

21 khẩu hiệu gồm: Chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển; Chuyển tư duy đánh giá hiệu quả pháp luật từ "tốt trong văn bản" sang "tốt trong cuộc sống"; Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình; Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế; Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc do quy định pháp luật phục vụ chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả.

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng hai con số.; Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh; Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đẩy mạnh phân cấp, công khai, minh bạch, cắt giảm thủ tục hành chính; Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp; Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Xây dựng pháp luật phải bảo đảm khơi thông mọi nguồn lực, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật; Đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước; Lấy việc tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu;

Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong toàn ngành Tư pháp - Từ nhận thức đến hành động; Tích cực cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, bổ sung 5 khẩu hiệu mới gồm: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026: Hoàn thiện pháp luật, thực thi nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân; Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; Pháp luật mở đường cho "cái mới", kiến tạo tương lai phát triển cho đất nước; Lấy hiệu quả phát triển và lợi ích của Nhân dân làm thước đo kết quả xây dựng và thực thi pháp luật; Xây dựng và thực thi pháp luật vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống của Nhân dân.

Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, lựa chọn và sử dụng các khẩu hiệu phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời khai thác các mẫu thiết kế bộ nhận diện phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông trên các nền tảng số, góp phần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Link tải Bộ nhận diện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026:

https://drive.google.com/drive/folders/17he3jQq6RTVgJxexIEXdBE7QYY0slo0v?usp=sharing