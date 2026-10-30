Bộ Tư pháp giới thiệu Bộ nhận diện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Bộ nhận diện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 với các thông điệp về hoàn thiện pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật. (Ảnh minh họa được thiết kế dựa trên các mẫu Bộ nhận diện do Bộ Tư pháp giới thiệu)

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và tạo sự thống nhất trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Bộ Tư pháp đã xây dựng Bộ nhận diện phục vụ công tác tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Bộ nhận diện được giới thiệu để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tham khảo, khai thác và sử dụng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Cùng với Bộ nhận diện, Bộ Tư pháp giới thiệu 26 khẩu hiệu tuyên truyền, gồm 21 khẩu hiệu theo Quyết định số 1497/QĐ-HĐPH ngày 16/6/2026 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và 5 khẩu hiệu mới bổ sung.

Các khẩu hiệu tập trung vào yêu cầu hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, nhiều khẩu hiệu thể hiện định hướng chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển; chuyển tư duy đánh giá hiệu quả pháp luật từ “tốt trong văn bản” sang “tốt trong cuộc sống”; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các khẩu hiệu đề cập trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, công khai, minh bạch, cắt giảm thủ tục hành chính.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là tích cực cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các khẩu hiệu cũng đề cao yêu cầu đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng và động lực phát triển đất nước; xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội.

Trong 5 khẩu hiệu mới bổ sung, nội dung nổi bật là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026: Hoàn thiện pháp luật, thực thi nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân”.

Các khẩu hiệu còn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; phát huy vai trò của pháp luật trong mở đường cho những vấn đề mới, kiến tạo tương lai phát triển và lấy lợi ích của Nhân dân làm thước đo kết quả xây dựng, thực thi pháp luật.

Về hình thức, Bộ nhận diện năm 2026 gồm mẫu banner và các mẫu standee, sử dụng biểu tượng Ngày Pháp luật 9/11 kết hợp hình ảnh, thông điệp tuyên truyền phù hợp với các hoạt động hưởng ứng.

Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, lựa chọn khẩu hiệu phù hợp với điều kiện thực tế và khai thác các mẫu thiết kế để phục vụ công tác truyền thông.

Việc giới thiệu Bộ nhận diện và hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền góp phần thống nhất thông điệp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội.