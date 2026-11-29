Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chỉ đạo tại cuộc họp giao ban. (Ảnh: HOÀNG YẾN)

Kỷ luật điều hành "6 rõ" tạo đột phá

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp về tổng kết triển khai Kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Quyết định số 88 của Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Chính phủ, tính đến hết ngày 26/11/2026, Bộ Tư pháp hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Trong 7 lĩnh vực trọng tâm, Bộ Tư pháp hoàn thành 2/2 nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, về đích sớm 2 tháng đối với nhiệm vụ rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương và đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền.

Bộ Tư pháp đã hoàn thành 7/7 nhiệm vụ về dữ liệu số và 5/5 nhiệm vụ về hạ tầng số, ban hành đồng bộ khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0 tạo chuẩn mực thống nhất cho việc kết nối, khai thác thông tin trong toàn ngành.

Công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu 80% do Ban Chỉ đạo 57 Trung ương đề ra. Cụ thể, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã chuẩn hóa 126/151 triệu dữ liệu (đạt 83%), ký số và bàn giao hơn 113,61 triệu dữ liệu có số định danh cá nhân cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thực hiện đồng bộ hằng ngày 100% hồ sơ. Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự đã chuyển gần 5 triệu bản ghi vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và xác thực định danh 88,68% đương sự cá nhân.

Không chỉ dừng ở nội bộ ngành, liên thông dữ liệu khối cơ quan tư pháp đã có bước tiến thực chất: thống nhất phương án chia sẻ dữ liệu hai chiều với Tòa án nhân dân tối cao; thống nhất trao đổi văn bản điện tử qua trục liên thông với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; mở rộng kết nối, kỷ luật bảo đảm an toàn, an ninh mạng được thiết lập ngay từ khâu thiết kế với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an).

Theo Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, kết quả trên bắt nguồn từ phương thức chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả). Các nhiệm vụ đều được giám sát trực tiếp trên Nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung (Hệ thống IOC của Bộ) gắn với tài liệu minh chứng điện tử bắt buộc, giúp nhận diện và tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc phát sinh.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Thước đo cao nhất của Chiến dịch 100 ngày tại Bộ Tư pháp là hiệu quả phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. Với việc hoàn thành 5/5 nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và 3/3 nhiệm vụ về nền tảng số, Bộ đã vận hành thống nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc từ ngày 1/7/2026 cho 250 thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực, kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp đăng nhập một lần (SSO) qua VNeID.

Riêng tại Bộ Tư pháp, Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối với 5 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch) và hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo (học bạ số, văn bằng số) từ ngày 24/9/2026, giúp tự động điền và cắt giảm 16 thành phần hồ sơ của 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp.

Người dân dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính, tư pháp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đáng chú ý, phương án tái cấu trúc thủ tục “Yêu cầu thi hành án dân sự” sử dụng dữ liệu bản án điện tử liên thông từ Tòa án nhân dân tối cao thay cho bản án giấy đã mang lại hiệu quả đột phá: thời gian thực hiện của người dân rút ngắn từ 5 giờ xuống còn 15 phút; cắt giảm 96% chi phí tuân thủ với mỗi hồ sơ.

Bên cạnh đó, 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử về khai sinh, khai tử đã vận hành ổn định và 3 thủ tục hộ tịch trọng điểm (đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch/khai sinh) chính thức vận hành, hiện thực hóa nguyên tắc “dữ liệu đến đâu, cắt giảm giấy tờ đến đó”.

Ông Lê Văn Châu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ cho biết: "Việc thực hiện các thủ tục hộ tịch hiện nay rất tiện lợi, không yêu cầu người dân phải cung cấp giấy tờ nhiều lần như trước. Dữ liệu có trên hệ thống nên cán bộ cứ thế làm thủ tục cho dân theo yêu cầu thôi".

Ở lĩnh vực kinh tế số, Bộ Tư pháp đã ban hành đầy đủ quyết định công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối API cho các lĩnh vực cốt lõi, chuẩn hóa 17 danh mục dữ liệu dùng chung và công bố công khai 6/6 nhóm dữ liệu mở giúp doanh nghiệp và người dân tra cứu minh bạch, phòng ngừa rủi ro pháp lý trong các giao dịch dân sự, kinh tế.

Tập trung làm sạch 31 triệu dữ liệu chưa xác định số định danh cá nhân

Bên cạnh những kết quả toàn diện, Bộ Tư pháp cũng thẳng thắn chỉ ra các nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung xử lý trong giai đoạn tới, như: khoảng 31 triệu bản ghi hộ tịch lịch sử chưa xác định được số định danh cá nhân cần tiếp tục đối soát, làm sạch; một số cơ sở dữ liệu của cơ quan liên quan như Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu bản án, quyết định của Tòa án cần sớm hoàn thiện hạ tầng chia sẻ chính thức hai chiều; vấn đề bảo đảm an ninh mạng...

Bộ Tư pháp xác định trọng tâm thời gian tới là chuyển hẳn từ phương thức triển khai theo “chiến dịch” sang quản trị, điều hành thường xuyên dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Bộ đã ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm làm sạch đối với 31 triệu dữ liệu chưa xác định số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch để tập trung xử lý dứt điểm. Thời gian tới, tiếp tục công bố 21 loại dữ liệu mở còn lại theo lộ trình đã được ban hành; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật và phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2027.