Bộ Tư pháp được vinh danh tại Giải thưởng Chính phủ số ASOCIO 2026

Tại Lễ trao Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026 trong khuôn khổ các hội nghị thượng đỉnh ASOCIO tổ chức tại Jakarta, Indonesia vừa qua, Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý Nhà nước duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Chính phủ số (ASOCIO Digital Government Award). Đây là một trong 10 giải thưởng mà các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nhận được tại sự kiện năm nay.

Đại diện Bộ Tư pháp (đứng giữa) nhận Giải thưởng Chính phủ số. Ảnh: T.Dũng.

Số hóa dữ liệu, phát triển các công cụ phục vụ xây dựng và thi hành pháp luật

Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức nhằm tôn vinh, ghi nhận các cơ quan chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu vực. Năm 2026, Bộ Tư pháp được đề cử ở hạng mục Chính phủ số trên cơ sở những kết quả đạt được trong hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, phát triển dữ liệu và cung cấp dịch vụ trên môi trường số.

Ngày 2/7/2026, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã có văn bản đề cử Bộ Tư pháp tham gia Giải thưởng ASOCIO lĩnh vực Digital Government Award. Sau khi được Lãnh đạo Bộ cho chủ trương, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan, VINASA và doanh nghiệp đồng hành, hoàn thiện hồ sơ đề cử, làm rõ những kết quả chuyển đổi số của Bộ.

Điểm nổi bật trong hồ sơ đề cử là quá trình xây dựng Nền tảng Pháp luật số quốc gia và phát triển các hệ thống, công cụ hỗ trợ hoạt động xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Trong đó, Bộ Tư pháp đã tái cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo chuẩn quốc tế LegalDocML (OASIS Akoma Ntoso), hướng tới chuẩn hóa dữ liệu, tăng khả năng khai thác và tạo nền tảng cho các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực pháp luật.

Cùng với đó, Bộ vận hành Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn, tích hợp VNeID và Trợ lý AI hỏi đáp pháp lý; triển khai Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; Phần mềm hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Phần mềm quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các phần mềm giúp số hóa toàn bộ quy trình, tự động hóa việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. Đây là nền tảng cung cấp dữ liệu đầu vào để hệ thống tự động tổng hợp, tính toán và chấm điểm chỉ số KPI về công tác xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành một cách khách quan, chính xác và kịp thời.

Các hệ thống này phục vụ những khâu khác nhau trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, từ quản lý, chuẩn hóa dữ liệu văn bản đến hỗ trợ rà soát, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật. Việc phát triển các công cụ trên môi trường số cũng tạo điều kiện để thông tin pháp luật được tổ chức, khai thác thuận tiện hơn, phục vụ cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Kết quả nổi bật được ghi nhận là hơn 168.000 văn bản quy phạm pháp luật đã được số hóa, chuẩn hóa. Hệ thống trích xuất hơn 1,7 triệu điều, khoản, điểm, tương đương hơn 7,6 triệu trường dữ liệu máy có thể đọc, phục vụ việc khai thác và phân tích dữ liệu bằng AI.

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống đã tiếp nhận trên 4.690 hồ sơ, với tỷ lệ xử lý hơn 96%. Đây là một kênh hỗ trợ cơ quan quản lý tiếp nhận thông tin từ thực tiễn, góp phần phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện pháp luật.

Những kết quả này gắn với quá trình Bộ Tư pháp đẩy mạnh số hóa hồ sơ, quy trình nghiệp vụ và phát triển các hệ thống thông tin phục vụ nhiều lĩnh vực như xây dựng, thi hành pháp luật, hộ tịch, thi hành án dân sự và phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số.

Bên cạnh các kết quả trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật, Bộ Tư pháp cũng đạt những thành tích đáng chú ý về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Bộ dẫn đầu Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) trong ba năm liên tiếp, từ 2023 đến 2025; đồng thời dẫn đầu các Bộ, ngành về chỉ số thành phần chuyển đổi số năm 2025.

Cổng Pháp luật quốc gia và Nền tảng số Pháp luật Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là nền tảng số dùng chung cấp quốc gia theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát huy hiệu quả các nền tảng, hệ thống đã được xây dựng, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin pháp luật và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tư pháp.

Các đại biểu Bộ Tư pháp tại Lễ trao giải. Ảnh: T.Dũng.

Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái pháp luật số

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Chính phủ số ASOCIO 2026 không chỉ ghi nhận những kết quả đã đạt được mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả các nền tảng số trong hoạt động của Bộ Tư pháp.

Trong thời gian tới, Bộ định hướng tiếp tục hoàn thiện, khai thác hiệu quả các hệ thống và sản phẩm đã được ghi nhận; đồng thời xây dựng lộ trình triển khai giai đoạn tiếp theo, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm của từng đơn vị. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả hai đề án về xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Trên cơ sở dữ liệu pháp luật đã được số hóa, chuẩn hóa và cấu trúc hóa, Bộ sẽ tiếp tục hướng tới phát triển các công cụ phân tích, dự báo, hỗ trợ hoạch định chính sách, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Việc khai thác dữ liệu cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, tính kịp thời và hiệu quả của hoạt động tham mưu, quản lý nhà nước trong lĩnh vực pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là từng bước hoàn thiện hệ sinh thái pháp luật số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao khả năng cung cấp, tiếp cận và sử dụng thông tin, dịch vụ pháp lý trên môi trường số. Cùng với đó, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cần tiếp tục được tổ chức thuận tiện, kịp thời, phục vụ công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Bộ cũng đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện các kho dữ liệu pháp luật dùng chung, bảo đảm chất lượng, khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương; đồng thời gắn khai thác dữ liệu với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Giải thưởng ASOCIO 2026 diễn ra trong bối cảnh AI đang chuyển dần từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai trong thực tế, với những vấn đề được khu vực quan tâm như quản trị AI, AI đáng tin cậy, chủ quyền dữ liệu và định danh số xuyên biên giới. Đây cũng là những nội dung có mối liên hệ trực tiếp với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Từ những kết quả đã đạt được, việc tiếp tục phát triển Nền tảng Pháp luật số, nâng cao chất lượng dữ liệu và khai thác hiệu quả các công cụ công nghệ sẽ là hướng đi quan trọng để Bộ Tư pháp phát huy thành quả chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.