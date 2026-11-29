Phiên họp thứ XVII Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án 06/CP của Bộ Tư pháp, ngày 1/10/2026 tại Hà Nội.

Theo Báo cáo số 160/BC-CNTT ngày 27/11/2026 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, tính đến hết ngày 26/11, Bộ đã hoàn thành 21/21 nhiệm vụ được theo dõi trên hệ thống của Văn phòng Trung ương Đảng. Trong đó, 14 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn, chiếm 67%.

Đối với 28 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hành động của Bộ, các đơn vị đã hoàn thành toàn bộ, với 22 nhiệm vụ trước hạn, chiếm 79%. Kết quả tập trung vào hoàn thiện thể chế, dữ liệu số, hạ tầng, nền tảng và dịch vụ công trực tuyến.

Kết nối dữ liệu, giảm thành phần hồ sơ

Trong lĩnh vực thể chế, Bộ Tư pháp hoàn thành việc rà soát, lập danh mục quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số và đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền, sớm hai tháng so với yêu cầu.

Báo cáo số 798/BC-BTP ngày 30/9/2026 tổng hợp các vướng mắc cùng phương án sửa đổi, bổ sung hoặc xử lý, xác định cơ quan chủ trì, thẩm quyền và thời hạn hoàn thành. Kết quả này là cơ sở để tiếp tục tháo gỡ rào cản pháp lý trong chia sẻ dữ liệu và vận hành dịch vụ công trực tuyến.

Về dữ liệu, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã chuẩn hóa 126/151 triệu dữ liệu, đạt 83%; ký số, bàn giao hơn 113,61 triệu dữ liệu có số định danh cá nhân cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Việc đồng bộ được duy trì theo thời gian thực với khoảng 20.000–50.000 bản ghi mỗi ngày.

Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm đồng bộ hằng ngày toàn bộ 809.200 hồ sơ. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hơn 4,94 triệu bản ghi đã được chuyển vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; tỷ lệ xác thực định danh đương sự cá nhân đạt 88,68%.

Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, Bộ Tư pháp vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc từ ngày 1/7/2026, phục vụ 250 thủ tục thuộc 19 lĩnh vực, kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp đăng nhập một lần qua VNeID.

Hệ thống đã kết nối với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch và dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo. Việc kết nối hỗ trợ tự động điền thông tin, cắt giảm 16 thành phần hồ sơ của 15 thủ tục trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp.

Đáng chú ý, theo phương án tái cấu trúc thủ tục “Yêu cầu thi hành án dân sự”, việc sử dụng dữ liệu bản án điện tử thay bản án giấy giúp giảm thời gian thực hiện của người dân từ 5 giờ xuống 15 phút; chi phí tuân thủ từ 295.000 đồng xuống 10.000 đồng mỗi hồ sơ, tương đương giảm 96,6%. Đây là thời gian thực hiện thủ tục của người dân, không phải thời hạn giải quyết việc thi hành án.

Tiếp tục làm sạch dữ liệu, bảo đảm an toàn hệ thống

Bộ Tư pháp đã công bố 6/6 nhóm dữ liệu mở theo lộ trình trên Cổng dữ liệu mở của Bộ. Các thông tin về thống kê ngành, tài sản thi hành án đưa ra bán đấu giá, tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý… tạo thêm điều kiện tra cứu cho người dân, doanh nghiệp.

Việc mở rộng kết nối được triển khai cùng các yêu cầu an toàn, an ninh mạng. Bộ đã lập bản đồ cấp độ an ninh mạng cho 55 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; phê duyệt hồ sơ cấp độ cho 46 hệ thống. Các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng 24/7 với Trung tâm An ninh mạng quốc gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo xác định khoảng 31 triệu bản ghi hộ tịch lịch sử chưa có số định danh cá nhân cần tiếp tục đối soát, làm sạch. Hạ tầng chia sẻ dữ liệu chính thức hai chiều với một số cơ quan liên quan cũng cần được hoàn thiện; 9 hệ thống đang đầu tư xây dựng phải hoàn tất hồ sơ cấp độ an ninh mạng trước khi vận hành.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp tập trung chuyển từ triển khai theo chiến dịch sang quản trị, điều hành thường xuyên bằng dữ liệu thời gian thực; tiếp tục làm sạch dữ liệu hộ tịch, công bố dữ liệu mở theo lộ trình và đào tạo nhân lực chuyên sâu về dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo.