Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

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Gắn xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành

Trong quý III/2026, Bộ Tư pháp được giao xây dựng 6 văn bản. Đến nay, Bộ đã hoàn thành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền đối với 3 văn bản; trong đó 2 văn bản đã được ban hành. Một văn bản được cho phép lùi thời hạn trình đến tháng 1/2027 và 2 văn bản đang tiếp tục được xây dựng.

Ngoài các đề án trong Chương trình công tác, Bộ được giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 văn bản. Đến nay, 5 văn bản đã được hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền; 4 văn bản trong số này đã được thông qua, ban hành.

Cùng với xây dựng pháp luật, công tác thẩm định được chú trọng về chất lượng, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Trong quý III, Bộ Tư pháp đã thẩm định 139 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Đáng chú ý, Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được duy trì, nâng cấp. Từ ngày 15/6 đến hết ngày 14/9/2026, Hệ thống tiếp nhận 1.134 phản ánh, kiến nghị; đã xử lý 1.008 phản ánh, kiến nghị, đạt khoảng 89%. Qua đó, từng bước trở thành kênh tập trung để phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn thi hành.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản tiếp tục được triển khai. Trong quý III, Bộ Tư pháp đã kết luận 32 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.

Cải cách thủ tục hành chính gắn với số hóa và kết nối dữ liệu

Trong cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tiếp tục chuẩn hóa, công khai và cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Quý III, bộ ban hành 5 quyết định công bố, với 33 thủ tục hành chính được công bố và công khai.

Đáng chú ý, 257/257 thủ tục hành chính thuộc phạm vi được chuẩn hóa danh mục thành phần hồ sơ, kết quả; toàn bộ 257 thủ tục đã được triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, 237 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đến ngày 14/9/2026, Hệ thống đã tiếp nhận hơn 8,68 triệu hồ sơ, trong đó hơn 8,35 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến, chiếm 96,2%. Bình quân mỗi ngày, Hệ thống tiếp nhận hơn 90.000 hồ sơ, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực chứng thực và hộ tịch.

Cùng với số hóa thủ tục, Bộ Tư pháp đẩy mạnh kết nối, khai thác và tái sử dụng dữ liệu. Hệ thống hiện đã kết nối với 5 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm và hộ tịch điện tử, phục vụ tự động điền, xác thực và tái sử dụng thông tin. Bộ cũng đề nghị kết nối thêm dữ liệu về cư trú, bản án, quyết định của Tòa án và ngành giáo dục.

Từ ngày 1/9/2026, Bộ Tư pháp phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoàn thành kiểm thử và chính thức triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, khai tử. Đồng thời, dữ liệu giấy tờ công dân tích hợp trên VNeID được khai thác để phục vụ việc miễn, giảm phí thực hiện thủ tục hành chính.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục tham mưu thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, vận hành Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và theo dõi thi hành pháp luật. Trong cải cách thủ tục hành chính, bộ tập trung hoàn thiện thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình và giảm yêu cầu cung cấp lại dữ liệu.

Cùng với đó, bộ tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản, đề án, quy định về tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng phù hợp các chủ trương, quy định mới…