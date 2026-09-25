Bộ Tư pháp cảm ơn các chuyên gia dự Hội thảo về những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
(PLVN) - Ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng gửi thư cảm ơn đến các chuyên gia, nhà khoa học đã tham dự, đóng góp ý kiến tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bo-tu-phap-cam-on-cac-chuyen-gia-du-hoi-thao-ve-nhung-giai-phap-tao-dot-pha-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-to-chuc-thi-hanh-phap-luat.html