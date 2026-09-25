Bộ Tư pháp cảm ơn các chuyên gia dự Hội thảo về những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Bắc Bộ ngày nắng, về đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông ở vài nơi. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ. Tại Lào Cai, đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C.