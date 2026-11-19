Trụ sở Bộ Tư pháp. (Ảnh: TL)

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng vừa ký Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Bộ tiêu chí áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5 nhóm tiêu chí, tổng điểm tối đa 100

Bộ tiêu chí xác định 5 nhóm nội dung đánh giá với tổng điểm tối đa 100. Trong đó, tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của việc thực hiện giải trình có số điểm cao nhất, tối đa 30 điểm. Nội dung đánh giá tập trung vào việc bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, phương thức, mục đích, lý do và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong ban hành quyết định, thực hiện hành vi; tính chính xác, thống nhất của thông tin, tài liệu, số liệu giải trình với hồ sơ thực hiện nhiệm vụ, công vụ; đồng thời bảo đảm giải trình đúng thời hạn.

Nhóm tiêu chí thứ hai đánh giá mức độ tuân thủ trình tự, thủ tục giải trình, tối đa 20 điểm. Các nội dung được xem xét gồm việc tiếp nhận, thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình đúng hạn; phân công đúng thẩm quyền đơn vị, cá nhân chủ trì, phối hợp; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo người đứng đầu về kết quả giải trình và ban hành, gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu theo quy định.

Nhóm tiêu chí thứ ba về mức độ công khai, minh bạch trong giải trình có số điểm tối đa 15. Việc đánh giá căn cứ vào mức độ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan cho người yêu cầu giải trình và việc công khai kết quả giải trình theo quy định pháp luật.

Đối với nhóm tiêu chí thứ tư, mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình được đánh giá tối đa 25 điểm. Nội dung tập trung vào mức độ đáp ứng về nội dung, thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục và tính công khai, minh bạch trong thực hiện giải trình.

Nhóm tiêu chí cuối cùng đánh giá việc xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình, tối đa 10 điểm. Trong đó, việc xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đầy đủ, đúng quy định đối với hành vi vi phạm được tính tối đa 7 điểm; việc chỉ đạo xử lý trách nhiệm, khắc phục hậu quả được tính tối đa 3 điểm. Trường hợp không có vi phạm, các tiêu chí tương ứng vẫn được tính đủ số điểm quy định.

Bộ tiêu chí quy định việc đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình được tổ chức theo trình tự cụ thể. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ định bộ phận đầu mối tham mưu tổ chức đánh giá; rà soát, xác định danh mục vụ việc, yêu cầu giải trình trong năm và ban hành kế hoạch đánh giá. Các bộ phận trực thuộc, cá nhân có vụ việc, yêu cầu giải trình trong năm thực hiện tự đánh giá theo nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần, phương pháp chấm điểm và nguồn thông tin, dữ liệu kiểm chứng được quy định.

Bộ phận đầu mối có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, kiểm tra kết quả tự đánh giá.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra, bộ phận đầu mối tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại đối với từng vụ việc, yêu cầu giải trình và kết quả xếp loại chung của toàn cơ quan, tổ chức, đơn vị, báo cáo người đứng đầu hoặc cấp có thẩm quyền quyết định. Kết quả đánh giá được công khai theo phạm vi, hình thức pháp luật quy định. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đồng thời xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót sau đánh giá và xử lý vi phạm được phát hiện (nếu có).

Quy định cụ thể thời hạn đánh giá, báo cáo hằng năm

Về thời gian thực hiện, trước ngày 25/12 hằng năm, Bộ trưởng Tư pháp ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình của năm đánh giá, phân công nhiệm vụ cho đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, tổng hợp, rà soát, kiểm tra và báo cáo kết quả.

Số liệu đánh giá được tính từ ngày 15/12 của năm liền kề trước năm đánh giá đến hết ngày 14/12 của năm đánh giá. Riêng lần đánh giá đầu tiên vào cuối năm 2026, số liệu các vụ việc, yêu cầu giải trình được tính từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 14/12/2026.

Trước ngày 20/1 của năm liền kề sau năm đánh giá, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải báo cáo số liệu đánh giá kèm danh mục tài liệu kiểm chứng theo định dạng điện tử về Văn phòng Bộ Tư pháp, bảo đảm đầy đủ, chính xác, trung thực. Trước ngày 25/1 cùng năm, Văn phòng Bộ Tư pháp báo cáo số liệu đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình của Bộ Tư pháp về Thanh tra Chính phủ.

Để bảo đảm kết quả đánh giá có căn cứ, Bộ tiêu chí quy định đa dạng nguồn thông tin, dữ liệu kiểm chứng.

Bộ tiêu chí đồng thời phân định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Tư pháp trong tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, thông tin, số liệu tự đánh giá và cung cấp dữ liệu kiểm chứng theo quy định.