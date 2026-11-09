Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Nổi bật, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam trên hệ thống truyền thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì hiệu quả hoạt động của Tủ sách Pháp luật, “Tủ sách Pháp luật số” trong Bộ Tư lệnh Vùng; thường xuyên tổ chức học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam” gắn với thực hiện quy định “Mỗi ngày học tập một điều luật”.

Các cơ quan, đơn vị còn lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật trong sinh hoạt chính trị, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ; đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026” trong Bộ Tư lệnh Vùng, thu hút 100% cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng tham gia với hàng nghìn lượt dự thi. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực thi pháp luật trên biển, trọng tâm là Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018;

Pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trật tự, an toàn giao thông; thực hiện dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm, thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống tác hại của rượu, bia, bạo lực gia đình; các quy định sử dụng mạng xã hội, Luật Tố cáo năm 2018 và các quy định về phòng, chống khai thác IUU…

Đại tá Nguyễn Thái Dương trao thưởng tặng các cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026”.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ được củng cố kiến thức, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong thực tiễn công tác, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; từng bước hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, lấy việc chấp hành pháp luật, kỷ luật làm nền tảng trong mọi hoạt động.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cho biết: Đơn vị xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp để đưa pháp luật thực sự trở thành ý thức tự giác và hành động thường xuyên của mỗi quân nhân.

Báo cáo viên pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội nghị.

Chia sẻ về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật mang lại, Trung úy Vũ Phúc Nguyên - Trưởng ngành Cơ điện, Tàu CSB 3001, Hải đội 421, Hải đoàn 42 cho biết, cuộc thi có nội dung thiết thực, hình thức trực tuyến thuận tiện, giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức và tiếp cận các quy định pháp luật mới. Qua đó, mỗi cá nhân có dịp tự đánh giá trình độ hiểu biết pháp luật, chủ động bổ sung kiến thức còn thiếu, nhất là những quy định liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4043, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026”.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026”, kịp thời biểu dương tinh thần tích cực học tập, nghiên cứu pháp luật, tạo động lực thúc đẩy phong trào tự học, tự rèn trong toàn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 tích cực tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh trên địa bàn xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Với những hoạt động thiết thực, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp thường xuyên; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức pháp luật tốt, ý thức kỷ luật nghiêm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.