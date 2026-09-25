Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp và làm việc với Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia

Đây là hoạt động thường niên nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp giữa hai bên trong năm 2026. Nội dung trao đổi tập trung vào việc chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của tàu cá, tàu công vụ hai nước; thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự trong vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia và công tác tìm kiếm cứu nạn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hai bên cũng thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Đồng thời, hoạt động nhằm củng cố, phát huy hiệu quả cơ chế liên lạc đường dây nóng và tăng cường quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đào Bá Việt chào mừng Đoàn Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia đến thăm, làm việc tại đơn vị. Tư lệnh Vùng cũng giới thiệu một số nét chính về môi trường công tác của BTL Vùng, tình hình chính trị, truyền thống, lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại buổi làm việc.

Về phương hướng thời gian tới, Thiếu tướng Đào Bá Việt đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả cơ chế liên lạc đường dây nóng; duy trì các đầu mối và phương thức trao đổi dự phòng khi cần thiết. Hai bên cần chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến tàu cá hai nước; đồng thời triển khai hoạt động đưa tàu Cảnh sát biển Việt Nam sang thăm, làm việc tại Campuchia.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và nồng hậu của BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Phó Đô đốc Ly Hout bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề theo cơ chế đã ký kết. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào hòa bình, tình hữu nghị và phát triển trong khu vực.

Phó Đô đốc Ly Hout - Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia phát biểu tại buổi làm việc.

Chuyến thăm và làm việc diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên các vùng biển, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác truyền thống giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Campuchia.