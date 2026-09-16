Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp nhận Tàu CSB 4043

Đại diện Tổng công ty Ba Son bàn giao chìa khóa Tàu CSB 4043.

Thủ trưởng và chỉ huy các cơ quan chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4043.

Sáng 16/9, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Ba Son tổ chức hội nghị bàn giao tàu tuần tra cao tốc TT-400 (Phiên hiệu 4043) cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu toàn diện về tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư, hồ sơ và các nội dung liên quan đến tàu.

Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhanh chóng đưa tàu vào biên chế trang bị quân sự; quản lý, sử dụng, phát huy tốt tính năng, kỹ chiến thuật của Tàu CSB 4043, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển đảo Tây Nam thiêng liêng của Tổ Quốc.