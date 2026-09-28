Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động thi đua '80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động thi đua. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp)

Đợt thi đua được triển khai trong thời gian 80 ngày (từ 5/10 đến 25/12/2026) với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.

Thông qua đợt thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị hiểu đầy đủ, sâu sắc về lịch sử Ngày toàn quốc kháng chiến của dân tộc ta, với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”; tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng qua 82 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành...

Quang cảnh buổi Lễ phát động thi đua. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp)

Qua đó khơi dậy lòng tự hào về Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, từ đó có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ tiêu thi đua, gắn đợt thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp)

Trong đó các đơn vị cần tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm chống khai thác IUU, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, không gian mạng; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Tại Lễ phát động, đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.