Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị cho thấy, năm 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các khâu đột phá.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Nổi bật là, chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị được nâng lên; 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội. Nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính được duy trì nghiêm túc; theo dõi, chỉ đạo trên 250 lượt tàu, xuồng đi biển trên 70.000 hải lý an toàn.

Công tác nghiệp vụ và pháp luật được thực hiện hiệu quả, tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 289 vụ/294 tàu. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị của Hải đội 422, Hải đoàn 42, Vùng Cảnh sát biển 4.

Kiểm tra việc thông qua giáo án huấn luyện điều lệnh.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Lượng biểu dương những kết quả Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nghiêm túc tiếp thu kết luận kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục triệt để những hạn chế được chỉ ra; tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tàu.

Tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm trên biển, nhất là quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, đơn vị cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, gắn với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.