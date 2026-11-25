Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2026, mặc dù tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, song Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị điểm toàn diện các mặt công tác của Bộ Quốc phòng.

Nổi bật, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ, hậu cần, kỹ thuật, tài chính và đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ tư lệnh Vùng đã chỉ đạo 301 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và chống khai thác IUU, với tổng quãng đường hơn 248 nghìn hải lý an toàn.

Đơn vị chủ trì, phối hợp bắt giữ 12 vụ/13 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 822,1797 gam ma túy các loại; kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 352 vụ/363 tàu, thu giữ hơn 962 nghìn lít dầu D.O, gần 395 nghìn kg hải sản và 1 tàu cá. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 40 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị bắt giữ 11 vụ/12 tàu/77 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 11 thiết bị VMS của tàu cá khác.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm và chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam. Với những thành tích đạt được, đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng năm 2026.

Đại tá Bùi Đại Hải, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2026 tặng các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả Bộ tư lệnh Vùng đạt được; đồng thời yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp; chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình trên biển, nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nâng cao chất lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Dịp này, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Trần Văn Xuân chủ trì Hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng cuối năm 2026 với cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.